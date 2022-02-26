مجموعة الزمالك – بترو أتليتكو يحلق بالصدارة بعد الفوز على ساجرادا

حلق فريق بترو أتليتكو بصدارة المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ساجرادا إسبرانسا.

وفاز بترو أتليتكو على ساجرادا إسبرانسا بهدف مقابل لا شيء على ملعب 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

سجل تياجو أزولا هدف المباراة الوحيد من ركلة الجزاء في الشوط الأول.

الفوز رفع رصيد بترو أتليتكو إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد ساجرادا عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يحل الوداد ثانيا بثلاث نقاط، ويلعب الفريقان سويا بعد قليل في إطار الجولة ذاتها.

بترو أتليتكو كان الأفضل على مدار الشوطين، وتقدم في الدقيقة الـ31. ركلة جزاء تحصل عليها جيلسون بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء من قبل الحارس.

وسجل تياجو أزولا ركلة الجزاء بنجاح في المرمى، مسجلا الهدف الأول.

بترو أتليتكو كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ41. كرة ثابتة قابلها كينيتو برأسية، لكن تصدى لها الحارس ليوناردو موتوندا على مرتين، لينتهي الشوط الأول بتقدم بترو أتليتكو بهدف.

الشوط الثاني

بترو أتليتكو واصل الضغط في الشوط الثاني، وسدد بيدرو بيسوا في الدقيقة الـ47 لكن في القائم الأيمن.

وتواصلت معاناة ساجرادا في الدقيقة الـ67 بعد طرد كارانجا للإنذار الثاني.

رغم الطرد، كاد ساجرادا يتعادل في الدقيقة الـ73 بعد اختراق من ليبوا داخل منطقة الجزاء ثم تصويبة فوق المرمى.

ومن جديد وصل ساجرادا إلى المرمى في الدقيقة الـ81 من كرة ثابتة، مرت من الجميع وخرجت من الملعب.

بترو أتليتكو بدوره كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ82 من تصويبة لـ أنديرسون كروز فوق المرمى، لينتهي اللقاء بفوز بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد بترو أتليتكو إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد ساجرادا عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

جوانينج جالاكسي وشباب بلوزداد

وفي مباريات السادسة مساء كذلك، حقق شباب بلوزداد فوزا قاتلا على جوانينج جالاكسي بهدفين مقابل هدف على ملعب الأخير، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

تقدم شباب بلوزداد في الدقيقة الـ77 عن طريق خير الدين مرزوقي، قبل أن يتعادل جالاكسي في الدقيقة الـ84 عن طريق جيلبيرت باروتي.

وعاد مرزوقي وسجل هدفا قاتلا في الدقيقة الـ92، لينتهي اللقاء بفوز شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد شباب بلوزداد إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف الترجي بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد جالاكسي عند نقطة في المركز الرابع، خلف النجم الساحلي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.