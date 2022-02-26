تشكيل الأهلي - عبد القادر يقود الهجوم ضد صنداونز.. وأفشة وتاو على مقاعد البدلاء

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالمدافع محمد عبد المنعم في تشكيل فريقه الأساسي أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقامة في استاد القاهرة.

ويشارك طاهر محمد طاهر في التشكيل الأساسي للأحمر، بينما يجلس محمد مجدي "أفشة" على مقاعد البدلاء.

كما شهد تشكيل الأهلي عودة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لمقاعد البدلاء بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج

الهجوم: طاهر محمد – محمد شريف – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - رامي ربيعة – حسام حسن – حسين الشحات – أفشة – محمود وحيد – بيرسي تاو – كريم فؤاد – لويس ميكيسوني

وتعادل الأهلي سلبيا مع الهلال السوداني، وتأجلت مباراته ضد المريخ السوداني بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية 2021.

بينما حقق صنداونز الفوز على الهلال بهدف وتعادل سلبيا مع المريخ.