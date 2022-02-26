مانشستر سيتي وإيفرتون يدعمان أوكرانيا.. وبكاء ثنائي الفريقين

دعم مانشستر سيتي وإيفرتون دولة أوكرانيا قبل انطلاق مباراتهما في الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

ويلعب مانشستر سيتي مع إيفرتون على ملعب جوديسون بارك ضمن مباريات الأسبوع 27.

ويتواجد في كل فريق لاعب أوكراني، أوليكساندر زينشينكو في مانشستر سيتي وفيتالي ميكولينكو في مانشستر سيتي.

ودخل لاعبو مانشستر سيتي بقميص عليه علم أوكرانيا وكتب عليه عبارة "لا للحرب" باللغة الإنجليزية.

وعلى الجانب الآخر، دخل لاعبو إيفرتون الملعب ومعهم أعلام دولة أوكرانيا.

Manchester City and Everton show their support for Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GOuWNRZm4N — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

المشهد تسبب في بكاء الثنائي قبل انطلاق المباراة مع عزف النشيد الوطني الخاص بأوكرانيا.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine 💔 🇺🇦 pic.twitter.com/bZYNyziMSh — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

زينشينكو وميكولينكو توجها لتحية بعضهما البعض أثناء عمليات الإحماء مع تحيات الجماهير الحاضرة في جوديسون بارك.

Man City's Zinchenko & Everton's Mykolenko embrace during the warm-up 🇺🇦 🙏 pic.twitter.com/NjgrQOTlOf — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

وتواجد الثنائي على مقاعد البدلاء في المباراة.

وظهر دعم لأوكرانيا ومطالبات بإيقاف الحرب في أكثر من مباراة كرة قدم حول العالم.