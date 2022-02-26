انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1) - (0) إيفرتون

السبت، 26 فبراير 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون جون ستونز مانشستر سيتي إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي مع إيفرتون في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول.

ويتواجد إيفرتون في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة.

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نهاية المباراة

ق84: مطالبات بضربة جزاء على رودري، الحكم يعود لتقنية الفيديو ويحتسب تسلل في بناء اللعب

ق82: جوووول فودين يتقدم بالأول

ق77: دخول رياض محرز وجابريل خيسوس في مكان رحيم ستريلنج وإلكاي جوندوجان

ق67: بيكفورد يتعملق وينقذ فرصتين أمام دي بروين وبيرناردو سيلفا

ق55: كانسيلو يتوغل ويسدد بقوة وبيكفورد يتصدى

ق48: ريتشارلسون يهدر فرصة الهدف الأول لإيفرتون بعد انفراد بإدريسون، الحكم يرفع راية التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: أنتوني جوردون يلعب ضربة حرة في الشباك من الخارج

ق40: بيرناردو سيلفا يراوغ ويسدد سهلة في يد بيكفورد

ق33: ريتشارلسون يهدر فرصة هدف مؤكد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في يد إديرسون

ق29: تسديدة من كيفن دي بروين يتصدى لها بيكفورد

ق27: مطالبات من لاعبي إيفرتون بضربة جزاء

بداية المباراة

لاعبو مانشستر سيتي يدخلون الملعب بقمصان عليها علم أوكرانيا مع عبارة "لا للحرب"، لاعبو إيفرتون يدخلون الملعب بعلم أوكرانيا، زينشينكو لاعب مانشستر سيتي و وميكولينكو لاعب إيفرتون من أوكرانيا وكلاهما ظهر باكيا بعد هذه اللقطة.

مانشستر سيتي إيفرتون الدوري الإنجليزي
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