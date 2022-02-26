تشكيل الوداد – الجعدي والمترجي يقودان هجوم الوداد أمام الزمالك
السبت، 26 فبراير 2022 - 20:18
كتب : FilGoal
يقود رضا الجعدي، وجاي مبينزا هجوم الوداد أمام الزمالك، فيما يحرس أحمد التكناوتي المرمى.
أعلن وليد الركراكي مدرب الوداد، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
تشكيل الوداد شهد البدء بـ رضا الجعدي، وجاي مبينزا، وزهير المترجي في الهجوم.
من جهة أخرى، تواجد أيوب العملود، ويحيى جبران، وأيمن الحسوني في وسط الملعب.
وجاء تشكيل الوداد كالتالي:
حارس: أحمد التكناوتي.
الدفاع: جلال داودي - أشرف داري - أمين فرحان - يحيى عطية الله.
الوسط: أيوب العملود – يحيى جبران – أيمن الحسوني.
الهجوم: رضا الجعدي – جاي مبينزا – زهير المترجي.
ويلتقي الزمالك مع الوداد البيضاوي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
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