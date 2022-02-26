تشكيل الزمالك - زيزو أساسي.. والجزيري يقود الهجوم أمام الوداد

السبت، 26 فبراير 2022 - 20:06

كتب : أحمد شوقي صلاح

ساجرادا - الزمالك

يقود سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك أمام الوداد، فيما يتواجد أحمد سيد "زيزو" بالتشكيل الأساسي بعد الشفاء من كورونا.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الوداد بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك شهد البدء بـ أحمد سيد "زيزو" كلاعب وسط مساند بجانب إمام عاشور بعد شفاء زيزو من كورونا.

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ويتواجد أشرف بنشرقي بجانب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأوباما تحت المهاجم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح.

الوسط: إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو".

أمامهما: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي - حازم إمام - عبد الله جمعة.

الوسط: محمد أوناجم - إسلام جابر - رزاق سيسيه.

الهجوم: عمر السعيد.

ويلتقي الزمالك مع الوداد البيضاوي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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