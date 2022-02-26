في مباراة عودة إريكسن.. نيوكاسل يبتعد أكثر عن مراكز الهبوط بالفوز على برينتفورد

السبت، 26 فبراير 2022 - 18:52

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - برينتفورد

واصل نيوكاسل يونايتد الابتعاد عن مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي، بعدما حقق الفوز على برينتفورد بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ27 من المسابقة.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 25 ليرتقي إلى المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 24 في المركز الـ15.

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ثنائية فوز نيوكاسل يونايتد سجلها جولينتون في الدقيقة 33، وجو ويلوك في الدقيقة 44.

وتلقى برينتفورد ضربة قوية في الدقيقة 11 بعدما تعرض لاعبه داسيلفا للطرد بعد تدخل قوي مع لاعب نيوكاسل.

وشهدت المباراة عودة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن للمشاركة في مباريات كرة القدم بشكل رسمي بعد تحسن حالته الصحية.

وتعرض إريكسن للإصابة في القلب خلال بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020 في مباراة الدنمارك وفنلندا.

قبل أن يرحل عن إنتر ميلان الإيطالي وينضم لصفوف برينتفورد في يناير الماضي.

ودخل إريكسن المباراة في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.

بيرنلي يواصل حصد النقاط

في مباراة أخرى أقيمت في التوقيت ذاته استمر بيرنلي في حصد النقاط وتعادل خارج ملعبه مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق.

تقدم كريستال بالاس في الدقيقة 9 بقدم جيفري شلوب، قبل أن يتعادل بيرنلي في الدقيقة 46 بهدف عن طريق لوكا ميليفوفيتش لاعب كريستال بالاس بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من آرون لينون.

ليصل بيرنلي إلى النقطة 21 في المركز الـ18 ولا يزال يتبقى له 3 مباريات مؤجلة، وارتفع رصيد كريستال بالاس إلى النقطة 30 في المركز الـ11.

كريستيان إريكسن نيوكاسل الدوري الإنجليزي برينتفورد
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