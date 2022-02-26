تشكيل يوفنتوس - 5 تغييرات لمواجهة إمبولي

السبت، 26 فبراير 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - فياريال

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن تشكيل فريقه لمواجهة إمبولي بعد قليل في الدوري الإيطالي.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ملعب كارلو كاستيلاني في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

وشهد التشكيل إجراء أليجري لخمسة تغييرات عن المباراة الأخيرة التي خاضها أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة
تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز على مقاعد بدلاء سيتي.. وريتشارلسون يقود هجوم إيفرتون حمزة الجمل لـ في الجول: هكذا يخرج الإسماعيلي من أزمته مؤتمر مدرب الصفاقسي: بيراميدز يزخر بالنجوم الدوليين.. ويجب علينا الفوز في القاهرة مؤتمر لاعب الصفاقسي: بيراميدز مثل أي مباراة.. والفرق المصرية تسير بنفس المستوى

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: تشيزني

الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي- ماتياس دي ليخت - لوكا بيليجريني.

الوسط: دينيس زكريا - أرثور مورايش.

أمامهما: خوان كوادرادو - أدريان رابيو - مويس كين.

الهجوم: دوسان فلاهوفيتش.

البدلاء: مارلي أكي - ماتيا دي تشيليو - مانويل لوكاتيلي - فابيو ميريتي - ألفارو موراتا - ماتيا بيرين - كارلو بينسوليو - ماتياس سولي.

يوفنتوس، إمبولي، الدوري الإيطالي
نرشح لكم
إنتر يرفض استغلال تعثر جاره ويتعادل سلبيا مع جنوى مالديني يصب غضبه بعد التعادل: لا يمكن دائما أن يكون لدينا حكام مبتدئون في سان سيرو لاعب أودينيزي بعد هدفه في ميلان: لم أكن متأكدا إذا كنت لمست الكرة بذراعي فرصة جديدة تضيع للابتعاد في الصدارة.. ميلان يتعادل مع أودينيزي تذكرة بـ 1 يورو.. ميلان يعلن عروضا خاصة لجماهيره لحضور مباراة أودينيزي الهدايا لا تُقبل في إيطاليا.. نابولي يتعادل أمام كالياري ويفقد فرصة مشاركة ميلان في الصدارة صراع صدارة الكالتشيو.. إنتر يرفض هدية ميلان ويسقط أمام ساسولو فيورنتينا يهزم أتالانتا ويقدم خدمة لـ يوفنتوس
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0) - (0) إيفرتون.. لقطة مؤثرة مع بداية المباراة 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - رايو فايكانو (0)-(0) ريال مدريد.. انطلاق المباراة 15 دقيقة | الدوري الإسباني
أكثر من مجرد مدرب وصفقات.. مانشستر يونايتد يسقط من جديد أمام واتفورد 37 دقيقة | أوروبا
في مباراة عودة إريكسن.. نيوكاسل يبتعد أكثر عن مراكز الهبوط بالفوز على برينتفورد 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل يوفنتوس - 5 تغييرات لمواجهة إمبولي 56 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز على مقاعد بدلاء سيتي.. وريتشارلسون يقود هجوم إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
حمزة الجمل لـ في الجول: هكذا يخرج الإسماعيلي من أزمته ساعة | الدوري المصري
مؤتمر لاعب الصفاقسي: بيراميدز مثل أي مباراة.. والفرق المصرية تسير بنفس المستوى ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك 3 عامر حسين لـ في الجول: تغريم دعدور 25 ألف جنيه بسبب القميص أمام المصري 4 مؤتمر موسيماني: أنا في ورطة لكثرة الخيارات.. ومستوى صنداونز حاليا أقوى من ذي قبل