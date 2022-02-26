تشكيل يوفنتوس - 5 تغييرات لمواجهة إمبولي
السبت، 26 فبراير 2022 - 18:38
كتب : FilGoal
أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن تشكيل فريقه لمواجهة إمبولي بعد قليل في الدوري الإيطالي.
ويحل يوفنتوس ضيفا على ملعب كارلو كاستيلاني في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي.
وشهد التشكيل إجراء أليجري لخمسة تغييرات عن المباراة الأخيرة التي خاضها أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي
الحارس: تشيزني
الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي- ماتياس دي ليخت - لوكا بيليجريني.
الوسط: دينيس زكريا - أرثور مورايش.
أمامهما: خوان كوادرادو - أدريان رابيو - مويس كين.
الهجوم: دوسان فلاهوفيتش.
البدلاء: مارلي أكي - ماتيا دي تشيليو - مانويل لوكاتيلي - فابيو ميريتي - ألفارو موراتا - ماتيا بيرين - كارلو بينسوليو - ماتياس سولي.
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