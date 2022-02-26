تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز على مقاعد بدلاء سيتي.. وريتشارلسون يقود هجوم إيفرتون

السبت، 26 فبراير 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو مانشستر سيتي بهدف جوندوجان أمام توتنام

أعلن الثنائي بيب جوارديولا وفرانك لامبارد تشكيلي مانشستر سيتي وإيفرتون لمواجهة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول.

ويتواجد إيفرتون في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة.

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وتواجد رياض محرز على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي.

وغاب كالفرت لوين عن قائمة إيفرتون بشكل تام.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيمريك لابورت - روبن دياز - جون ستونز

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - رحيم ستيرلنج - فيل فودين

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: جوني كيني - مايكل كين - ميسون هولجيت - شيموس كوليمان

خط الوسط: آلان - دوني فان دي بيك - عبد الله دوكوري - أليكس أيوبي - جوردان

خط الهجوم: ريتشارلسون

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