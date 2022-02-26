مؤتمر لاعب الصفاقسي: بيراميدز مثل أي مباراة.. والفرق المصرية تسير بنفس المستوى

تحدث أيمن دحمان لاعب الصفاقسي التونسي عن استعداد فريقه لمواجهة بيراميدز في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال دحمان في المؤتمر الصحفي: "الاستعداد لمواجهة بيراميدز عادي للغاية. إنها مثل أي مباراة أخرى".

وأضاف "نسعى لتعويض خسارتنا الأخيرة بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأوضح "جميع الفرق المصرية تسير بنفس المستوى ويجب التعامل معها بأفضل صورة ممكنة".

وتابع دحمان "تسير تحضيراتنا بصورة جيدة. أتمنى لنا التوفيق في هذه المواجهة للحصول على النقاط والوصول لمكان أفضل في المجموعة".

وواصل "الصفاقسي ليس بعيدا عن المنافسات الإفريقية ولكن هناك بعض التراجع في الفترة الأخيرة".

واختتم "الهدف واضح وهو العودة إلى المنافسات القارية بكل قوة. لا بد من عدم الخسارة في القاهرة وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة إلى تونس".

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى بـ6 نقاط، يليه أهلي طرابلس والصفاقسي بـ3 نقاط، بينما يتذيل زاناكو الزامبي هذه المجموعة بلا نقاط.