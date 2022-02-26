مؤتمر مدرب الصفاقسي: بيراميدز يزخر بالنجوم الدوليين.. ويجب علينا الفوز في القاهرة

السبت، 26 فبراير 2022 - 18:22

كتب : محمود عزت

جورج كوستا مدرب الصفاقسي

تحدث جورج كوستا مدرب الصفاقسي التونسي عن صعوبة مواجهة بيراميدز وذلك قبل لقاء الفريقين في الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال كوستا في المؤتمر الصحفي: "نسعى لتعويض الخسارة الأخيرة والأداء السيئ في ليبيا أمام أهلي طرابلس. سنواجه فريقا قويا ومميزا. إنه متصدر المجموعة وأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب".

وأضاف "بيراميدز يملك إمكانيات رائعة، حيث يضم في صفوفه لاعبين من أفضل ما يكون ولديهم خبرات إفريقية ودولية. حاليا هم في الصدارة بـ6 نقاط، والخسارة غدا ستجعل موقفنا صعبا".

أخبار متعلقة
مؤتمر إيهاب جلال: مواجهة الصفاقسي لن تكون سهلة.. نريد الفوز من أجل الفترة المقبلة مؤتمر السعيد: نسعى للفوز بلقب الموسم الحالي مع بيراميدز.. وأنقل خبراتي للشباب رمضان صبحي يفك شفرة البنك الأهلي ويقود بيراميدز لصدارة الدوري مؤقتا

وأوضح "يجب أن نلعب على العودة بأفضل نتيجة ممكنة تؤمن موقفنا في البطولة. بيراميدز فريق يمتلئ بالنجوم ولا يمكنني الحديث عن لاعب واحد فقط بعينه. الفريق بالكامل جيد للغاية ويضم لاعبين دوليين في أغلب المراكز".

وتابع "اللعب أمام بيراميدز لن يكون سهلا، ولكن في النهاية الصفاقسي فريق كبير ولديه طموح في الفوز بالروح والقتال حتى اللحظة الأخيرة لتعويض الخسارة السابقة".

وعن الخسارة السابقة أمام أهلي طرابلس قال كوستا: "كنا الأفضل في أغلب اللقاء، ولكن ضغط المباريات أثر كثيرا على الحالة البدنية للاعبين وأسهم في الخسارة".

واختتم "تم إغلاق هذا الملف تماما بنهاية المباراة، وتركيزنا الآن على الفوز في القاهرة والعودة بنتيجة تضعنا في مكان أفضل. يجب أن تنتهي أخطاء الدفاع حتى تسير الأمور بأفضل شكل ممكن".

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى بـ6 نقاط، يليه أهلي طرابلس والصفاقسي بـ3 نقاط، بينما يتذيل زاناكو الزامبي هذه المجموعة بلا نقاط.

بيراميدز الصفاقسي الكونفدرالية جورج كوستا
نرشح لكم
مؤتمر لاعب الصفاقسي: بيراميدز مثل أي مباراة.. والفرق المصرية تسير بنفس المستوى مؤتمر إيهاب جلال: مواجهة الصفاقسي لن تكون سهلة.. نريد الفوز من أجل الفترة المقبلة مؤتمر السعيد: نسعى للفوز بلقب الموسم الحالي مع بيراميدز.. وأنقل خبراتي للشباب مؤتمر شديد قناوي: الشعباني يعطينا الحافز.. قادرون على الوصول لأبعد مدى في الكونفدرالية مؤتمر الشعباني: الفوز على مازيمبي يعطينا دافعا كبيرا.. وهذا ما طالبت به اللاعبين رغم سعادتي قائمة المصري - حمد وأموتو ضمن 22 لاعبا استعدادا لمواجهة أوتوهو مجموعة المصري - القطن وأوتوهو يتقاسمان نقاط المباراة في الكونفدرالية تراوي: تم تمديد عقد الجهاز الفني لـ المصري.. واتفقنا مع الإدارة على التدعيم
أخر الأخبار
أنشيلوتي: لا أرى أي شيء سلبي في الفريق.. وهذا سبب استبعاد لونين 3 دقيقة | الدوري الإسباني
صنداونز يفوز على الأهلي والأحمر يخسر لأول مرة في إفريقيا منذ 13 مباراة 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 30 دقيقة | تقرير في الجول
الموقف الأبيض يزداد تأزما.. الزمالك يخسر أمام الوداد بثلاثية 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كورتوا: يجب أن يكون العشب جيدا لنصدر صورة جميلة للدوري الإسباني.. ومواجهة فايكانو كانت معقدة 55 دقيقة | الدوري الإسباني
رانجنيك: كان يجب أن نسجل.. هذا ليس سوء حظ بل افتقار للدقة ساعة | الدوري الإنجليزي
بنزيمة يقتنص فوزا صعبا لـ ريال مدريد من رفاق "زيدان الابن" ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك 3 عامر حسين لـ في الجول: تغريم دعدور 25 ألف جنيه بسبب القميص أمام المصري 4 مؤتمر موسيماني: أنا في ورطة لكثرة الخيارات.. ومستوى صنداونز حاليا أقوى من ذي قبل