مؤتمر مدرب الصفاقسي: بيراميدز يزخر بالنجوم الدوليين.. ويجب علينا الفوز في القاهرة

تحدث جورج كوستا مدرب الصفاقسي التونسي عن صعوبة مواجهة بيراميدز وذلك قبل لقاء الفريقين في الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال كوستا في المؤتمر الصحفي: "نسعى لتعويض الخسارة الأخيرة والأداء السيئ في ليبيا أمام أهلي طرابلس. سنواجه فريقا قويا ومميزا. إنه متصدر المجموعة وأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب".

وأضاف "بيراميدز يملك إمكانيات رائعة، حيث يضم في صفوفه لاعبين من أفضل ما يكون ولديهم خبرات إفريقية ودولية. حاليا هم في الصدارة بـ6 نقاط، والخسارة غدا ستجعل موقفنا صعبا".

وأوضح "يجب أن نلعب على العودة بأفضل نتيجة ممكنة تؤمن موقفنا في البطولة. بيراميدز فريق يمتلئ بالنجوم ولا يمكنني الحديث عن لاعب واحد فقط بعينه. الفريق بالكامل جيد للغاية ويضم لاعبين دوليين في أغلب المراكز".

وتابع "اللعب أمام بيراميدز لن يكون سهلا، ولكن في النهاية الصفاقسي فريق كبير ولديه طموح في الفوز بالروح والقتال حتى اللحظة الأخيرة لتعويض الخسارة السابقة".

وعن الخسارة السابقة أمام أهلي طرابلس قال كوستا: "كنا الأفضل في أغلب اللقاء، ولكن ضغط المباريات أثر كثيرا على الحالة البدنية للاعبين وأسهم في الخسارة".

واختتم "تم إغلاق هذا الملف تماما بنهاية المباراة، وتركيزنا الآن على الفوز في القاهرة والعودة بنتيجة تضعنا في مكان أفضل. يجب أن تنتهي أخطاء الدفاع حتى تسير الأمور بأفضل شكل ممكن".

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى بـ6 نقاط، يليه أهلي طرابلس والصفاقسي بـ3 نقاط، بينما يتذيل زاناكو الزامبي هذه المجموعة بلا نقاط.