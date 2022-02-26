مؤتمر إيهاب جلال: مواجهة الصفاقسي لن تكون سهلة.. نريد الفوز من أجل الفترة المقبلة

وصف إيهاب جلال المدير الفني لـ بيراميدز مواجهة الصفاقسي التونسي بأنها "مهمة ولن تكون سهلة".

ويستضيف بيراميدز غدا الفريق التونسي على ملعب الدفاع الجوي في السادسة مساءً.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي: "المباراة مهمة للغاية كونها أمام فريق كبير يمتلك خبرة إفريقية في البطولات القارية، والمواجهة لن تكون سهلة في ظل خسارة الصفاقسي لمباراته الأخيرة أمام الأهلي طرابلس، وكذلك لرغبة بيراميدز في الفوز الثالث على التوالي من أجل تأمين موقفه في دور المجموعات".

وأوضح "المواجهة لن تكون سهلة في ظل الضغط الكبير في الفترة الأخيرة وخوض مباراة كل 3 أيام ما بين لقاءات محلية وقارية، وفي ظل إجهاد اللاعبين ورغبته في الاستفادة منهم جميعا دون تعرض أحدهم للإصابة أو الإجهاد".

وأكمل "الفوز مهم حيث بناءً عليه ستكون هناك قرارات بالنسبة لطبيعة المرحلة المقبلة، حيث أن الوصول للنقطة التاسعة من 3 مباريات يضع الجهاز الفني واللاعبين في موقف ممتاز، ويمنح الفرصة للتعامل مع جميع المواقف المقبلة".

وأشار "هدفنا الفوز في جميع المباريات التي نخوضها دون الحديث عن أي شيء يخص المنافسة والفريق يأخذ كل مباراة على أنها لقاء مصيري وهام يجب الفوز به، وهو سر التفوق مؤخرا محليا وقاريا، والهدف الحالي هو الاستمرار في المنافسة في جميع البطولات حتى النهاية".

وأتم "إضاعة الفرص أمر نتعامل معه بكل حزم حاليا ونسعى لأن تكون الأمور أفضل في التعامل ولكن من الطبيعي أن تكون هناك فرص على الفريق يسعى للتعامل معها لتكون في أضيق الحدود وعدم استقبال أهداف وفي النهاية الفريق يمتلك النجوم والخبرات التي تمكنه من التعامل مع جميع المواقف".

ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى من انتصارين وبفارق 3 نقاط عن أهلي طرابلس والصفاقسي بعد مرور جولتين.