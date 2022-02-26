مؤتمر السعيد: نسعى للفوز بلقب الموسم الحالي مع بيراميدز.. وأنقل خبراتي للشباب

السبت، 26 فبراير 2022 - 17:39

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

شدد عبد الله السعيد قائد بيراميدز على تركيز الفريق لحصد أول ألقابه الموسم الجاري قبل لقاء الصفاقسي في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

ويستضيف بيراميدز غدا الفريق التونسي على ملعب الدفاع الجوي في السادسة مساءً.

وقال السعيد في المؤتمر الصحفي: "المباراة مهمة لأن الفوز بها يضع بيراميدز على مقربة من التأهل للدور ربع النهائي، بعد الوصول للنقطة التاسعة".

أخبار متعلقة
رمضان صبحي يفك شفرة البنك الأهلي ويقود بيراميدز لصدارة الدوري مؤقتا قائمة بيراميدز - رمضان صبحي ضمن 22 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي الإسماعيلي يشكر بيراميدز بعد التعاقد مع "توأم" إيهاب جلال الإسماعيلي: نقدر بيراميدز وإدارته.. تصريحات الكومي فُسرت بشكل خاطئ

وأضاف "هو أمر مهم، سيمنح الفرصة للجهاز الفني من أجل التعامل مع الأمور والضغط في اللقاءات المحلية والقارية بأفضل صورة ممكنة".

وأوضح "نسعى خلال الموسم الحالي لتحقيق بطولة مع نادي بيراميدز ولذلك نقاتل بكل قوة من أجل هذا الهدف الغالي، وهناك تركيز من جانب جميع اللاعبين للفوز في كل اللقاءات وحصد بطولة أولى في تاريخ النادي".

وأردف "هناك عدد رائع من النجوم في صفوف الفريق وأصحاب خبرات وكذلك لاعبين شباب، وجهاز فني محترم بقيادة إيهاب جلال، جميعا لديهم هدف واحد وهو المنافسة على بطولة هذا الموسم، والكل لديه نفس الهدف".

وواصل "قرار الاعتزال عن قناعة، وحاليا أركز بكل قوة مع بيراميدز من أجل تحقيق هدفه وحلم اللاعبين وهو حصد بطولة، وأخرج كل ما لدي من إمكانيات من أجل هذا الهدف ومساعدة الفريق على مواصلة سلسة الانتصارات الأخيرة محليا وقاريا، والاستمرار في التنافس القوي على جميع البطولات".

وأتم "أنقل خبراتي للاعبين كون هناك عدد من الشباب، ويسير الفريق في كل مباراة بشكل منفصل ويركز على الفوز بها ثم ما يليها من مباريات حتى تصل الأمور لنقطة حصد البطولات في المرحلة المقبلة".

ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى من انتصارين وبفارق 3 نقاط عن أهلي طرابلس والصفاقسي بعد مرور جولتين.

الكونفدرالية إيهاب جلال بيراميدز الصفاقسي
نرشح لكم
مؤتمر لاعب الصفاقسي: بيراميدز مثل أي مباراة.. والفرق المصرية تسير بنفس المستوى مؤتمر مدرب الصفاقسي: بيراميدز يزخر بالنجوم الدوليين.. ويجب علينا الفوز في القاهرة مؤتمر إيهاب جلال: مواجهة الصفاقسي لن تكون سهلة.. نريد الفوز من أجل الفترة المقبلة مؤتمر شديد قناوي: الشعباني يعطينا الحافز.. قادرون على الوصول لأبعد مدى في الكونفدرالية مؤتمر الشعباني: الفوز على مازيمبي يعطينا دافعا كبيرا.. وهذا ما طالبت به اللاعبين رغم سعادتي قائمة المصري - حمد وأموتو ضمن 22 لاعبا استعدادا لمواجهة أوتوهو مجموعة المصري - القطن وأوتوهو يتقاسمان نقاط المباراة في الكونفدرالية تراوي: تم تمديد عقد الجهاز الفني لـ المصري.. واتفقنا مع الإدارة على التدعيم
أخر الأخبار
5 تغييرات في تشكيل يوفنتوس لمواجهة إمبولي 7 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز على مقاعد بدلاء سيتي.. وريتشارلسون يقود هجوم إيفرتون 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حمزة الجمل لـ في الجول: هكذا يخرج الإسماعيلي من أزمته 20 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر لاعب الصفاقسي: بيراميدز مثل أي مباراة.. والفرق المصرية تسير بنفس المستوى 20 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر مدرب الصفاقسي: بيراميدز يزخر بالنجوم الدوليين.. ويجب علينا الفوز في القاهرة 24 دقيقة | الكونفدرالية
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد 20 جولة.. صراع ثنائي على الصدارة 46 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - أسوان على الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 20 50 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - أسوان في صدارة الصعيد بهاتريك جدو المتكرر 56 دقيقة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 3 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك 4 عامر حسين لـ في الجول: تغريم دعدور 25 ألف جنيه بسبب القميص أمام المصري