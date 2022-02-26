مؤتمر السعيد: نسعى للفوز بلقب الموسم الحالي مع بيراميدز.. وأنقل خبراتي للشباب

شدد عبد الله السعيد قائد بيراميدز على تركيز الفريق لحصد أول ألقابه الموسم الجاري قبل لقاء الصفاقسي في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

عبد الله السعيد النادي : بيراميدز

ويستضيف بيراميدز غدا الفريق التونسي على ملعب الدفاع الجوي في السادسة مساءً.

وقال السعيد في المؤتمر الصحفي: "المباراة مهمة لأن الفوز بها يضع بيراميدز على مقربة من التأهل للدور ربع النهائي، بعد الوصول للنقطة التاسعة".

وأضاف "هو أمر مهم، سيمنح الفرصة للجهاز الفني من أجل التعامل مع الأمور والضغط في اللقاءات المحلية والقارية بأفضل صورة ممكنة".

وأوضح "نسعى خلال الموسم الحالي لتحقيق بطولة مع نادي بيراميدز ولذلك نقاتل بكل قوة من أجل هذا الهدف الغالي، وهناك تركيز من جانب جميع اللاعبين للفوز في كل اللقاءات وحصد بطولة أولى في تاريخ النادي".

وأردف "هناك عدد رائع من النجوم في صفوف الفريق وأصحاب خبرات وكذلك لاعبين شباب، وجهاز فني محترم بقيادة إيهاب جلال، جميعا لديهم هدف واحد وهو المنافسة على بطولة هذا الموسم، والكل لديه نفس الهدف".

وواصل "قرار الاعتزال عن قناعة، وحاليا أركز بكل قوة مع بيراميدز من أجل تحقيق هدفه وحلم اللاعبين وهو حصد بطولة، وأخرج كل ما لدي من إمكانيات من أجل هذا الهدف ومساعدة الفريق على مواصلة سلسة الانتصارات الأخيرة محليا وقاريا، والاستمرار في التنافس القوي على جميع البطولات".

وأتم "أنقل خبراتي للاعبين كون هناك عدد من الشباب، ويسير الفريق في كل مباراة بشكل منفصل ويركز على الفوز بها ثم ما يليها من مباريات حتى تصل الأمور لنقطة حصد البطولات في المرحلة المقبلة".

ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى من انتصارين وبفارق 3 نقاط عن أهلي طرابلس والصفاقسي بعد مرور جولتين.