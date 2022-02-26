انتهت مجموعة الزمالك – ساجرادا (0)-(1) بترو أتليتكو.. نهاية المباراة

السبت، 26 فبراير 2022 - 17:39

كتب : FilGoal

ساجرادا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ساجرادا إسبيرانسا أمام بترو أتليتكو، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

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ساجرادا إسبيرانسا VS بترو أتليتكو (0-1)

نهاية المباراة

ق. 81 تصويبة راائعة من أنديرسون كروز تعلو المرمى بقليل.

ق. 80 كرة ثابتو تمر أمام رأس المدافع المتقدم لـ ساجرادا.

ق. 73 أوووه التعادل يضيع. ليبوا اخترق داخل منطقة الجزاء وسدد فوق المرمى.

ق. 67 طرد كارانجا لاعب ساجرادا لحصوله على الإنذار الثاني.

ق. 47 تصويبة من بيدرو بيسوا تصطدم بالقائم الأيمن لـ ساجرادا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 مخالفة قابلها كينيتو برأسية تصدى لها ليوناردو موتوندا حارس المرمى على مرتين.

ق. 32 جووول أوول. تياجو أزولاو يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 31 ركلة جزااااء لـ بترو أتليتكو. جيلسون راوغ الحارس وتعرض لإعاقة من الحارس ليتحصل على ركلة جزاء.

بداية المباراة

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جوانينج جالاكسي VS شباب بلوزداد (1-2)

نهاية المباراة

ق. 92 جوووول قااااتل عن طريق خير الدين مرزوقي لشباب بلوزداد.

ق. 85 جووول التعادل عن طريق جيلبيرت باروتي.

ق. 77 جووول أوول عن طريق خير الدين مرزوقي لـ شباب بلوزداد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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دوري أبطال إفريقيا ساجرادا إسبيرانسا بترو أتليتكو
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