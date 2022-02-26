انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (0)-(0) واتفورد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وواتفورد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 26 مباراة.

بينما يحتل واتفورد المركز التاسع عشر –قبل الأخير- برصيد 18 نقطة من 25 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق90: سانشو يسدد من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة

ق72: دخول لوك شاو وراشفورد وخروج أليكس تيليس ونيمانيا ماتيتش

ق62: خروج جوشوا كينج و جيريمي نكاجيا لواتفورد ودخول كريستيان كاباسيلي وكين سيما

ق61: دخول سانشو وخروج فريد

ق60: رونالدو يهدر فرصة جديدة للتسجيل بعد عرضية من برونو فيرنانديز وتسديدة ضعيفة

ق56: إيلانجا يهدر فرصة الهدف الأول بعد سلسلة تمريرات رائعة بين لاعبي مانشستر

ق54: رونالدو يطالب بركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: أليكس تيليس يسدد من ضربة حرة بجوار القائم

ق26: رونالدو يراوغ الحارس ويلعب عرضية إلى برونو فيرنانديز الذي لعب رأسية فوق العارضة

ق20: برونو فيرنانديز يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل بعد عرضية من ماتيتش

ق15: جوووول ملغي لكريستيانو رونالدو بداعي التسلل

ق12: فوستر يتألق أمام انفراد برونو فيرنانديز

ق8: رونالدو يسدد في القائم

بداية اللقاء