دوري أبطال إفريقيا - العملاق جمال يصمد ضد الترجي ليتعادل النجم الساحلي للمرة الثالثة تواليا

السبت، 26 فبراير 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

علي جمال

تعادل الترجي التونسي أمام ضيفه ومواطنه النجم الساحلي بدون أهداف اليوم السبت على ملعب حماد العقربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واستمر الترجي متصدرا لترتيب المجموعة الثالثة ورصيده 5 نقاط بينما النجم تعادل للمباراة الثالثة على التوالي.

ويحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين ويليه جواننج جالاكسي البوتسواني برصيد نقطة.

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وهيمن الترجي على زمام الأمور وسط حضور جماهيري غفير في العاصمة تونس لكن علي جمال حامي عرين النجم الساحلي تألق فوق العادة وحرم فريق الدم والذهب من التسجيل.

واستكمل النجم المباراة منقوصا بعد طرد مدافعه عبد الرزاق بن عزرة في الدقيقة 88.

وسيلتقي الناديان مجددا على الملعب ذاته في 12 مارس لحساب الجولة الرابعة.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

الترجي النجم الساحلي دوري أبطال إفريقيا
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