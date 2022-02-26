توتنام يستعيد توازنه برباعية في شباك ليدز
السبت، 26 فبراير 2022 - 16:20
كتب : FilGoal
عاد توتنام لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز بسحق مضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف دون رد اليوم السبت في الجولة 27.
وارتقى فريق سبيرز للمركز السابع في ترتيب البطولة رافعا رصيده إلى 42 نقطة بينما ليدز ظل في المركز 15 ورصيده 23 نقطة.
وسجل مات دوهيرتي وديجان كولوسفسكي وهاري كين وسون هيونج مين أهداف توتنام في الدقائق 10 و15 و25 و86.
وبذلك عاد رجال المدرب أنتونيو كونتي لطريق الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية بهدف أمام بيرنلي.
بينما تلقى ليدز هزيمة رابعة على التوالي. ولم يفز في الدوري منذ منتصف يناير الماضي.
وفي الجولة المقبلة يحل ليدز ضيفا على ليستر سيتي.
بينما توتنام يستضيف إيفرتون بعد مواجهته لمضيفه ميدلزبره في كأس الاتحاد يوم الثلاثاء.
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