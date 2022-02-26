تشكيل مانشستر يونايتد - إلانجا وماتيتش ورونالدو أساسيون.. وماجواير بديل

السبت، 26 فبراير 2022 - 16:07

كتب : FilGoal

أنتوني إيلانجا - أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد تشكيله لمواجهة ضيفه واتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا

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الدفاع: أليكس تيليس - فيكتور لينديلوف - رافاييل فاران - آرون وان-بيساكا

وسط الملعب: بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - فريد - برونو فرنانديز - أنتوني إلانجا

الهجوم: كريستيانو رونالدو

ويجلس هاري ماجواير بديلا ومثله لوك شاو وجيسي لينجارد وماركوس راشفورد وجيدون سانشو.

وينطلق اللقاء الساعة 5 مساء وتنقله قناة BeIN Premium 1.

مانشستر يونايتد
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