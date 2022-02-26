تشكيل مانشستر يونايتد - إلانجا وماتيتش ورونالدو أساسيون.. وماجواير بديل
السبت، 26 فبراير 2022 - 16:07
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر يونايتد تشكيله لمواجهة ضيفه واتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: ديفيد دي خيا
الدفاع: أليكس تيليس - فيكتور لينديلوف - رافاييل فاران - آرون وان-بيساكا
وسط الملعب: بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - فريد - برونو فرنانديز - أنتوني إلانجا
الهجوم: كريستيانو رونالدو
ويجلس هاري ماجواير بديلا ومثله لوك شاو وجيسي لينجارد وماركوس راشفورد وجيدون سانشو.
وينطلق اللقاء الساعة 5 مساء وتنقله قناة BeIN Premium 1.
🗣 Bring on United! 💯#MUFC | #MUNWAT— Manchester United (@ManUtd) February 26, 2022
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