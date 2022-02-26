كافين جونسون لـ في الجول: مباراة الأهلي وصنداونز ستشهد وجود مساحات.. وإمكانية تدريب الزمالك

تحدث الجنوب إفريقي كافين جونسون مدرب الأهلي السابق عن مواجهة الفريق المرتقبة ضد صنداونز في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، ورد على إمكانية تدريب الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع صنداونز مساء اليوم على استاد القاهرة في الجولة الثالثة ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وقال كافين جونسون لـ FilGoal.com: "الفريقان لديهم مميزات جيدة ويفوزان بالدوري المحلى، ويلعبان كرة هجومية لكن الأهلي يلعب مباراة اليوم في مصر وهي ميزة كبيرة".

وأضاف "تستطيع إيجاد المساحات فكلا الفريقين خاصة أنهم يهاجمون بمعظم اللاعبين، صنداونز سيحاول الدفاع بشكل جيد ومحاولة استخدام هذه المساحات لتسجيل الأهداف".

وأكمل "الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين الرائعين على سبيل المثال ياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة".

وواصل "ياسر إبراهيم مميز في الكرات الثابتة وسجل هدفين في كأس العالم للأندية أيضا السولية لاعب جيد للغاية".

وتابع "أيضا صنداونز يمتلك لاعبين جيدين مثل المدافع ريفالدو وجالي لاعب الوسط المدافع، وبالطبع يمتلك ثيمبا زواني وبيتر شالوليلي، وعندما تمتلك مثل هؤلاء اللاعبين تستطيع اللعب بين الخطوط، صنداونز فريق قوي".

وأردف "نعم الأهلي قادر على تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، لكن الفرق من البلدان الأخرى ستقول لن نترك الأهلي يحقق اللقب، لذلك ستكون بطولة صعبة للغاية بالنسبة للأهلي".

وردا على إمكانية التدريب في مصر، أجاب قائلا: "بالطبع إذا كان هناك عرض جيد سأوافق حتى لو كان الزمالك هو فريق ينافس على البطولات، سواء دوري أبطال إفريقيا أو الدوري المصري الذي يعتبر قوي على المستوى التكتيكي، لا توجد مباراة سهلة بالنسبة للفرق الكبيرة، هو دوري تنافسي وأحب أجواءه".

وكان قد تم تأجيل المواجهة الافتتاحية بين الأهلي والمريخ بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية ومن المقرر إقامتها يوم 5 من شهر مارس المقبل.

وحصد صنداونز 4 نقاط في صدارة المجموعة من مباراتين بعد الفوز على الهلال والتعادل مع المريخ، قبل مواجهة الأهلي يوم السبت.