مؤتمر شديد قناوي: الشعباني يعطينا الحافز.. قادرون على الوصول لأبعد مدى في الكونفدرالية

شدد أحمد شديد قناوي قائد المصري أن الفريق يدخل مواجهة أوتوهو الكونغولي بهدف الفوز لتصدر ترتيب المجموعة في الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل المصري ضيفا على أوتوهو باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديموقراطية "كينشاسا" في السادسة من مساء غدا الأحد.

وقال شديد قناوي في المؤتمر الصحفي: "معين الشعباني يعطي للاعبيه الحافز دائما من أجل تحقيق الفوز أيا كان المنافس".

وأضاف "تحقيق الفوز على مازيمبي جاء ليؤكد أن المصري يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين والقادرين على الوصول لأبعد مدى بالبطولة".

وأتم "نحترم جميعنا أوتوهو صاحب الأداء القوي خلال مبارياته الماضية".

ويتصدر المصري ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل أوتوهو المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.