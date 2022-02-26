مؤتمر الشعباني: الفوز على مازيمبي يعطينا دافعا كبيرا.. وهذا ما طالبت به اللاعبين رغم سعادتي

أعرب معين الشعباني المدير الفني لـ المصري عن طموحه في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة أوتوهو في الجولة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل المصري ضيفا على أوتوهو باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديموقراطية "كينشاسا" في السادسة من مساء غدا الأحد.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي: "نحترم تماما فريق أوتوهو والذي ظهر بمستوى طيب للغاية خلال مباراتيه السابقتين أمام مازيمبي والقطن وغاب عنه التوفيق خلالهما بشكل كبير".

وأشار "الفوز على مازيمبي صاحب التاريخ الكبير في المعترك الإفريقي خلال المباراة الماضية يعطي الفريق دافعا كبيرا".

وتابع "رغم سعادتي بهذا الفوز إلا أنني طالبت لاعبي الفريق بغلق صفحة تلك المباراة والتركيز في المباريات الأربع المقبلة للفريق بدور المجموعات".

وأضاف "الفريق يركز بشكل كبير في كل مباراة على حدة، سعيا للخروج بأفضل نتيجة إيجابية في كافة المباريات".

وأشاد بمستوى فريق أوتوهو سواء خلال مبارياته ببطولة كأس الكونفدرالية أو ببطولة الدوري التي يحتل خلالها المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن ليوباردز صاحب المركز الأول.

ويتصدر المصري ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل أوتوهو المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.