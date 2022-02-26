انتهت دوري أبطال إفريقيا - الترجي (0)(0) النجم الساحلي

السبت، 26 فبراير 2022 - 14:29

كتب : FilGoal

الترجي

تابع مباشرة مباراة الترجي والنجم الساحلي اليوم السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط مقابل نقطتين لمواطنه التونسي النجم الساحلي، ومثلهما لشباب بلوزداد الجزائري ونقطة لجواننج جالاكسي البوتسواني.

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نهاية المباراة

ق88: طرد عبد الرزاق بو عزرة لاعب النجم الساحلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: محمد بن رمضان يسدد كرة رائعة من ركلة حرة لكن العارضة تتصدى لتنقذ النجم الساحلي

ق38: توقف اللعب لعلاج علي جمال حارس النجم

ق16: فرصة هائلة تضيع من سليماني كوليبالي مهاجم النجم الذي استلم الكرة وحيدا داخل المنطقة لكن سددها ضعيفة في يد الحارس

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة

الترجي النجم الساحلي دوري أبطال إفريقيا
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