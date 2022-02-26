انتهت دوري أبطال إفريقيا - الترجي (0)(0) النجم الساحلي
السبت، 26 فبراير 2022 - 14:29
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الترجي والنجم الساحلي اليوم السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط مقابل نقطتين لمواطنه التونسي النجم الساحلي، ومثلهما لشباب بلوزداد الجزائري ونقطة لجواننج جالاكسي البوتسواني.
—
نهاية المباراة
ق88: طرد عبد الرزاق بو عزرة لاعب النجم الساحلي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: محمد بن رمضان يسدد كرة رائعة من ركلة حرة لكن العارضة تتصدى لتنقذ النجم الساحلي
ق38: توقف اللعب لعلاج علي جمال حارس النجم
ق16: فرصة هائلة تضيع من سليماني كوليبالي مهاجم النجم الذي استلم الكرة وحيدا داخل المنطقة لكن سددها ضعيفة في يد الحارس
انطلاق المباراة
المباراة تنطلق الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة
نرشح لكم
زيزو يفتتح السجلات ويسجل هدفه الأول في إفريقيا مباشر أبطال إفريقيا - الوداد (0)-(1) الزمالك.. جووووووووول أوووول تشكيل الوداد – الجعدي والمترجي يقودان هجوم الوداد أمام الزمالك مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) صنداونز.. رأسية خطيرة من حمدي فتحي تشكيل الزمالك - زيزو أساسي.. والجزيري يقود الهجوم أمام الوداد تشكيل صنداونز - زواني يقود الهجوم أمام الأهلي.. وغياب أونيانجو مجموعة الزمالك – بترو أتليتو يحلق بالصدارة بعد الفوز على ساجرادا تشكيل الأهلي - عبد القادر يقود الهجوم ضد صنداونز.. وأفشة وتاو على مقاعد البدلاء