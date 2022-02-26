وست هام يمنح يارمولينكو "إجازة خاصة" بسبب الحرب على أوكرانيا

السبت، 26 فبراير 2022 - 13:29

كتب : FilGoal

أندري يارمولينكو - وست هام

منح نادي وست هام الباب أمام أندري يارمولينكو لاعب الفريق ومنتخب أوكرانيا "إجازة خاصة" في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

ويُعد يارمولينكو ثالث أكثر لاعب مثَل منتخب أوكرانيا وتألق بقميص دينامو كييف الأوكراني قبل الانتقال لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني ومن ثم الهامرز.

وطلب اللاعب من إدارة النادي "إجازة خاصة".

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وقال ديفيد مويس المدير الفني للفريق عبر الموقع الرسمي: "إنه ليس في حالة جيدة، علينا قول ذلك، أعطيناه بعض الأيام للراحة، الأمر بأكمله غير مفهوم".

وأضاف "الأمر صعب للغاية، لكن سألته إذا كان بإمكاننا فعل شيء له، سنساعده، لكنه طلب الحصول على إجازة لعدة أيام ومنحناه إياها، الوقت صعب للغاية له ولعائلته ونحترم ذلك".

وأتم "تحدثت معه الخميس في التدريبات وكان مستاءً، وهو ما يمكن تخيله، نأمل أن تسير الأمور على ما يرام، ويظل أفراد عائلته بأمان".

ويحتل وست هام المركز السادس برصيد 42 نقطة من 26 مباراة بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله مانشستر يونايتد والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

المهاجم البالغ 32 عاما خاض الموسم الحالي 22 مباراة بقميص الهامرز سجل هدفا وصنع 3.

ومنذ انضمامه في 2018 خاض يارمولينكو 75 مباراة في جميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 7.

أندري يارمولينكو أوكرانيا روسيا الدوري الإنجليزي وست هام
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