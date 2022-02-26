كونتي: أريد فريقا قويا.. هل الحقيقة تزعج؟

واصل أنتونيو كونتي مدرب توتنام لهجته الحادة في الحديث عن وضعية فريقه التي صرح أنه غير راض عنها ويسعى لحل مع الإدارة.

المدير الفني الإيطالي استشاط غضبا بعد خسارته بهدف أمام بيرنلي يوم الأربعاء وألمح إلى فقدانه للاعبين ذوي جودة قادرة على قيادة الفريق لمنصات التتويج.

وأوضح مدرب يوفنتوس وتشيلسي وإيطاليا السابق في تصريحات صحفية، ردا على سؤاله هل يخشى أن يحزن اللاعبون من كلامه، بالقول:"لماذا؟ لأني أقول الحقيقة؟ هل الحقيقة تزعزع استقرار الفريق؟".

وأضاف "الحقيقة تجعلك تتقدم، ولا تؤثر على استقرار النادي أو اللاعبين. لو أثرت على استقرار أحد فهو شخص ليس جيدا أو ناد ليس جيدا".

واستمر "أريد ناديا قويا، أشخاص أقوياء، لاعبون أقوياء. الحقيقة هي السبيل الوحيد الذي أعرفه للتقدم".

وينتهي تعاقد كونتي مع توتنام في صيف عام 2023.

ويحتل توتنام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة ويبتعد عن المركز الرابع بسبع نقاط مع مباراتين مؤجلتين.