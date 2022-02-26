ليفاندوفسكي: أؤيد عدم مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم

أبدى روبرت ليفاندوفسكي نجم بولندا وبايرن ميونيخ تأييده لقرار سيزاري كوليسزا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم بعدم مواجهة الفريق الوطني لروسيا في ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب المهاجم، الفائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب في العالم لعام 2021، عبر تويتر "إنه القرار الصحيح".

وأضاف "لا أتخيل مواجهة روسيا وعدوانها مستمر على أوكرانيا".

واستمر "لاعبو روسيا والجمهور غير مسؤولين عن ذلك، لكن لا يمكننا الصمت على ما يحدث".

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF — Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022

وكان كوليسزا أعلن عبر تويتر أن بولندا لن تلعب ضد روسيا في التصفيات.

وكتب "لا مزيد من الكلام، حان وقت الأفعال. بسبب اعتداء روسيا على أوكرانيا، المنتخب البولندي لا ينوي خوض مباراة الملحق ضد روسيا".

وأضاف "هذا هو القرار الوحيد الصحيح. نتحدث مع اتحادي السويد والتشيك لتقديم موقف مشترك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

ومن المقرر أن تلعب بولندا الشهر المقبل ضد مضيفتها روسيا في ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وإذا فازت روسيا بالمواجهة ستستضيف اللقاء الحاسم ضد التشيك أو السويد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الجمعة عدم إقامة مباريات في روسيا وأوكرانيا، على أن تلعب فرق الدولتين في أراض محايدة المباريات التي من المفترض أن تستضيفها.

لكن القرار الخاص بتصفيات كأس العالم يبقى في يد فيفا.