دوري أبطال إفريقيا - محسن متولي يقتنص الفوز.. الرجاء على الصدارة بالعلامة الكاملة

تغلب الرجاء المغربي على ضيفه هورويا كوناكري الغيني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ساد الحذر شوط المباراة الأول بغياب التسديدات على المرمى، مع محاولات قليلة بعيدة أبرزها تسديدة ياكوبا باري مهاجم هورويا في الدقيقة 44 بجوار القائم.

وفي الدقيقة 53 حاول زكريا الوردي بتسديدة قوية ولكن مرت فوق العارضة.

وبدأت تبديلات الرجاء في الدقيقة 56 بنزول حميد أحداد وإلياس بنجديدة بدلا من كابانجو وبيني باديبانجا.

وأخيرا أتى الهدف الوحيد في الدقيقة 67 بتسديدة رائعة من محسن متولي.

وفي الدقيقة 74 أتى فابريس نجوما في صفوف الرجاء بدلا من محمد زريدة.

وأخيرا حل محمد نهيري بدلا من محسن متولي في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بفوز الرجاء.

الفوز رفع رصيد الرجاء إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة على صدارة المجموعة الرابعة، يليه أمازولو الجنوب إفريقي بـ6 نقاط، ثم وفاق سطيف الجزائري بـ3 نقاط، بينما يتذيل هورويا المجموعة خالي الوفاض.

وكان أمازولو قد تغلب على وفاق سطيف اليوم بهدف نظيف.