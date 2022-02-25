مؤتمر توخيل: لا أتحدث مع كلوب باستمرار.. وفي الحرب ما هو أهم من نهائي دوري الأبطال

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

تحدث توماس توخيل مدرب تشيلسي عن حالة فريقه والشائعات حول مهاجمه روميلو لوكاكو وذلك قبل مواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "كنا نتمرن اليوم بوجود الجميع باستثناء بن تشيلويل (المصاب) وهذه أخبار جيدة للغاية".

وعن المغربي حكيم زياش والكرواتي ماتيو كوفاسيتش قال المدرب: "إنهما بخير اليوم. لديهما برنامج تدريبات منفصل، أما البقية فتواجدوا في التدريبات من البداية للنهاية".

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وأوضح "لدينا مران أخير غدا، وأتمنى أن يكون الجميع متاحا يوم الأحد".

أما عن مهاجمه روميلو لوكاكو قال توخيل: "إنه بخير مثل الجميع، فهو لاعب مهم، وإذا دفعت الكثير من الأموال لشراء لاعب بعينه ينال هذا اللاعب الكثير من التركيز".

وانضم لوكاكو في الصيف الماضي قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 115 مليون يورو، وأشارت بعض العناوين في الصحافة الإيطالية إلى مروره بحالة من عدم الاستقرار.

وعلق توخيل على ذلك قائلا: "لم أقرأ هذه العناوين. أثق في اللاعبين وفي تركيزهم، وما هو الخيار الآخر؟ لا يوجد فترة انتقالات الآن والكل يشارك في الأهداف التي نريد تحقيقها معا".

وأضاف "يمكننا تحقيق ذلك معا فقط إذا كنا نملك روميلو قوي وجورجينيو قوي والكل في كامل قوته".

وعن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا قال توخيل: "بالتأكيد كان القرار الصحيح. وللأسف هذا أسوأ سبب ممكن لتغيير موقع النهائي. ينتابنا شعور عام مريع بشأن هذه الأحداث".

وتابع "هناك أشياء أكثر أهمية للتركيز عليها بشأن ما يحدث الآن، محور الحديث ليس نهائي دوري أبطال أوروبا".

ورفض توخيل الكشف عن هوية الحارس الذي سيبدأ هذه المباراة، سواء كان كيبا أريزابالاجا أو إدوارد ميندي.

وقال المدرب الألماني: "مبدئيا لن أخبركم. سنأخذ هذا القرار لاحقا، ولكن لديكم سبب لطرح السؤال، ففي كأس العالم للأندية والتي كانت بطولة قصيرة، لعب كيبا نصف النهائي وقادنا إلى النهائي، الذي لعبه ميندي العائد لتوه من كأس أمم إفريقيا".

وبسؤاله عن علاقته بمواطنه يورجن كلوب مدرب تشيلسي قال: "لا نتحدث بصورة معتادة. اللعب ضد فرق يورجن ليس متعة خالصة لأنها تمنحك وقتا صعبا، ونحن نواجه ليفربول القوي معه. هذا التحدي سيكون كبيرا".

وأخيرا عن عودة ظهيره ريس جيمس وإمكانية مشاركته قال توخيل: "هذا سؤال جيد للغاية، ولكن حتى إذا كنت أريد إجابة هذا السؤال فلن أتمكن من ذلك الآن. يبدو جيدا في التدريبات مؤخرا، ولكن يجب أن ننتظر".

ويلتقي الفريقان يوم الأحد على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن.

تشيلسي ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية توماس توخيل
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