انتهت في إفريقيا - الرجاء (1) - (0) هورويا

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 20:59

كتب : FilGoal

الرجاء البيضاوي - أمازولو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء المغربي وهورويا الغيني ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الرجاء صدارة المجموعة الثانية بـ6 نقاط من مباراتين، يليه أمازولو بـ6 نقاط من 3 مباريات، ثم وفاق سطيف بـ3 نقاط، ويتذيل هورويا المجموعة باحثا عن اول نقاطه في هذه المباراة.

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نهاية المباراة

ق 92 محمد نهيري بدلا من محسن متولي

ق 74 فابريس نجوما بدلا من محمد زريدة

ق 67 جووووووووول محسن متولي يسجل الأول بتسديدة رائعة

ق 56 نزول حميد أحداد وإلياس بنجديدة بدلا من كابانجو وبيني باديبانجا

ق 55 بطاقة صفراء على ياكوبا باري بعد دهسه لقدم مروان هدهودي

ق 53 تسديدة قوية من زكريا الوردي تمر فوق العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 الشوط يوشك على الانتهاء.. ولا يوجد أي تسديدة على المرمى من الجانبين

ق 44 ياكوبا باري يسدد ولكن بجوار قائم الرجاء

ق 30 الاستحواذ 68% لصالح الرجاء.. ندرة في المحاولات وخطورتها

ق 15 ربع ساعة تمر والنتيجة لا تزال التعادل السلبي

بداية المباراة

هورويا الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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