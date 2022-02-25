زواني: مواجهة الأهلي معركة.. سنلعب على نقاط القوة

وصف ثيمبا زواني لاعب صنداونز الجنوب إفريقي مباراة الأهلي بـ "المعركة".

ويستعد الأهلي للقاء بطل جنوب إفريقيا غدا السبت في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال زواني في حوار لموقع صنداونز: "كفريق نحن سعداء حيث نتصدر المجموعة ولكننا نعلم على وجه اليقين أن المهمة لم تنته بعد، ولكن حتى الآن الأمور على ما يرام".

وأضاف "نلعب غدا ضد الأهلي، ستكون معركة وكفريق نتطلع إلى بذل كل ما في وسعنا".

وأكمل "سنلعب على نقاط القوة لدينا، وسنهاجم الأهلي ونحاول خلق الفرص والاستفادة منها، تكمن قوتنا في تحريك الكرة بشكل أسرع، وخلق المزيد من الفرص ومن المهم بالنسبة لنا إدارة المباراة جيدا مع العلم أننا نلعب بعيدا".

وأتم "نحن ممتنون لمشجعينا، فهم دائما متواجدون من أجلنا ومهمتنا هي أن نجعلهم سعداء طوال الوقت".

وكان قد تم تأجيل المواجهة الافتتاحية بين الأهلي والمريخ بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية ومن المقرر إقامتها يوم 5 من شهر مارس المقبل.

وحصد صنداونز 4 نقاط في صدارة المجموعة من مباراتين بعد الفوز على الهلال والتعادل مع المريخ، قبل مواجهة الأهلي يوم السبت.