مجموعة الأهلي - المريخ يسقط الهلال في دربي أم درمان ويقتنص الصدارة المؤقتة

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

المريخ × الهلال

تغلب المريخ السوداني على ضيفه ومواطنه الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام في القاهرة.

واختار المريخ أن يلعب مبارياته داخل الأرض في مصر نظرا لعدم مطابقة ملعبه لمواصفات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتقدم المريخ سريعا في الدقيقة الثالثة بعد عرضية أبعدها حارس الهلال علي أبو عشرين لتصل إلى السماني سعد الدين الذي تابعها في الشباك.

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وفي الدقيقة 32 تمكن الهلال من التعادل بواسطة محمد عبد الرحمن "الغربال" بعد تمريرة من عيد مقدم وضعته أمام المرمى الخالي.

وتمكن المريخ من استرداد التقدم في الدقيقة 43 بتوقيع السماني سعد الدين مجددا، وذلك بعد عرضية من النيجيري توني إدجوماريجوي.

الفوز رفع رصيد المريخ إلى 4 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة مؤقتا، بفارق الأهداف عن صنداونز الجنوب إفريقي الذي يلعب مباراته الثالثة ضد الأهلي غدا، بينما يملك الأهلي نقطة من مباراة واحدة، ويتذيل الهلال بنقطة وحيدة من 3 مباريات.

على الجانب الآخر خسر وفاق سطيف الجزائري أمام مضيفه أمازولو الجنوب إفريقي بهدف نظيف سجله أميجو ميميلا في الدقيقة 42.

الفوز رفع رصيد أمازولو إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وراء الرجاء المغربي الذي يلعب مباراته الثالثة ضد هورويا الغيني الليلة، فيما تجمد رصيد الوفاق عند 3 نقاط في المركز الثالث.

المريخ الهلال دوري أبطال إفريقيا مجموعة الأهلي وفاق سطيف
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