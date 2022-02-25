مؤتمر أونيانجو: من الصعب التسجيل في القاهرة.. وأتمنى أن تكون مباراة عظيمة

يسعى دينيس أونيانجو حارس مرمى صنداونز أن يستطيع الفريق هز شباك الأهلي بعدما فشل من قبل في ذلك بالقاهرة في 3 مناسبات سابقة.

ويستعد الأهلي للقاء بطل جنوب إفريقيا غدا السبت في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أونيانجو في المؤتمر الصحفي: "سعيد بوجودي في مصر ومع فريقين من الأكبر في القارة وأتمنى أن تكون مباراة عظيمة".

وأضاف "من الصعب التسجيل في القاهرة، ونتمنى أن نسجل العام الجاري هنا، فزنا من قبل في ملعبنا بنتيجة كبيرة ونتمنى أن يحالفنا الحظ في هذا المباراة".

صنداونز لم يسجل في آخر 3 مواجهات ضد الأهلي، إذ خسر بنتيجة 1-0 ثم 2-0 مرتين ضد الأهلي.

وواصل "قضاء أسبوع في القاهرة أو أكثر أفضل لأن السفر من جنوب إفريقيا إلى الشمال صعب وتعرفنا على الأجواء الشتوية في مصر، كنت أتمنى أن نبقى مع أسرنا لكن هذه ظروف العمل ونريد العودة بنتيجة إيجابية".

وأتم "وجود الجمهور متعة لكرة القدم أتمني حضور جماهيرنا في لقاء العودة".

وكان قد تم تأجيل المواجهة الافتتاحية بين الأهلي والمريخ بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية ومن المقرر إقامتها يوم 5 من شهر مارس المقبل.

وحصد صنداونز 4 نقاط في صدارة المجموعة من مباراتين بعد الفوز على الهلال والتعادل مع المريخ، قبل مواجهة الأهلي يوم السبت.