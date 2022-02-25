مؤتمر مدرب الوداد: الحضور الجماهيري مساعدة من الله.. ومواجهة الزمالك لن تحسم الأمور

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 18:59

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

أبدى وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي اعتقاده أن مواجهة الزمالك المقرر لها غدا -السبت- لن تحسم شيئا في مسار مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي: "خسرنا مباراتين متتاليتين لذلك الجماهير ليست سعيدة".

وأضاف "تواجد الجمهور في مباراة الزمالك جاء من الله لمساعدتنا".

أخبار متعلقة
مدير الشركة المنظمة لحضور الجمهور: 40 ألف مشجع لمباراة الوداد والزمالك مؤتمر كارتيرون: أتمنى البقاء حتى تحقيق بطولة كبرى مع الزمالك.. أعددنا اللاعبين جيدا للقاء الوداد الاتحاد المغربي يعلن موافقة كاف على حضور الجماهير لمباراة الوداد والزمالك فوزي لقجع: تواصلت مع كاف لحضور الجماهير لمباريات الوداد والرجاء ونهضة بركان في إفريقيا

ونال الوداد موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على حضور الجماهير لهذه المباراة.

وأوضح "مباراة الزمالك في دور المجموعات هي مباراة واحدة. لن نزيد الضغط على أنفسنا، فأمامنا 3 مباريات أخرى في المجموعات".

وتابع المدرب "مواجهة الغد ستجمع فريقين كبيرين في قارة إفريقيا. الفريقان سيلعبان لأجل الفوز فهو مهم للتأهل بالنظر لترتيب المجموعة".

واختتم الركراكي "التأهل لا يزال في الملعب، ولن يحسم بسهولة، حتى إذا فزنا غدا فهذا لا يعني تأهلنا".

ويلعب الزمالك في ضيافة الوداد المغربي غدا في التاسعة مساء على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويملك الوداد 3 نقاط في المركز الثاني، يليه الزمالك بنقطتين في المركز الثالث، بينما يتصدر بترو أتلتيكو الأنجولي هذه المجموعة بـ4 نقاط، ويتذيلها مواطنه ساجرادا بنقطة وحيدة.

الوداد الزمالك دوري أبطال إفريقيا وليد الركراكي
نرشح لكم
مؤتمر أونيانجو: من الصعب التسجيل في القاهرة.. وأتمنى أن تكون مباراة عظيمة مؤتمر موسيماني: أنا في ورطة لكثرة الخيارات.. ومستوى صنداونز حاليا أقوى من ذي قبل مؤتمر الشناوي: لا ننسى الخسارة من صنداونز بخماسية.. وأعيننا دائما على الفوز مؤتمر مدرب صنداونز: موسيماني الأفضل في القارة.. وبيتسو من نعرفه ليس الذي سنواجهه غدا مباشر مجموعة الأهلي - المريخ (2) (1) الهلال.. الأحمر يسترد التقدم مدير الشركة المنظمة لحضور الجمهور: 40 ألف مشجع لمباراة الوداد والزمالك مؤتمر كارتيرون: أتمنى البقاء حتى تحقيق بطولة كبرى مع الزمالك.. أعددنا اللاعبين جيدا للقاء الوداد أمير مرتضى: لا يوجد جهاز فني يحب الهزيمة.. وإصرارنا على الفوز بإفريقيا أهم من الحديث عن الصفقات
أخر الأخبار
مؤتمر أونيانجو: من الصعب التسجيل في القاهرة.. وأتمنى أن تكون مباراة عظيمة 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر مدرب الوداد: الحضور الجماهيري مساعدة من الله.. ومواجهة الزمالك لن تحسم الأمور 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: أنا في ورطة لكثرة الخيارات.. ومستوى صنداونز حاليا أقوى من ذي قبل 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر الشناوي: لا ننسى الخسارة من صنداونز بخماسية.. وأعيننا دائما على الفوز 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر مدرب صنداونز: موسيماني الأفضل في القارة.. وبيتسو من نعرفه ليس الذي سنواجهه غدا 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف نص شكوى سموحة ضد أمين عمر بسبب "استفزاز اللاعبين" ساعة | الدوري المصري
مباشر مجموعة الأهلي - المريخ (2) (1) الهلال.. الأحمر يسترد التقدم ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر كرة يد - الأهلي (29)-(29) الزمالك.. التعااااادل ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك