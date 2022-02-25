مؤتمر مدرب الوداد: الحضور الجماهيري مساعدة من الله.. ومواجهة الزمالك لن تحسم الأمور

أبدى وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي اعتقاده أن مواجهة الزمالك المقرر لها غدا -السبت- لن تحسم شيئا في مسار مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي: "خسرنا مباراتين متتاليتين لذلك الجماهير ليست سعيدة".

وأضاف "تواجد الجمهور في مباراة الزمالك جاء من الله لمساعدتنا".

ونال الوداد موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على حضور الجماهير لهذه المباراة.

وأوضح "مباراة الزمالك في دور المجموعات هي مباراة واحدة. لن نزيد الضغط على أنفسنا، فأمامنا 3 مباريات أخرى في المجموعات".

وتابع المدرب "مواجهة الغد ستجمع فريقين كبيرين في قارة إفريقيا. الفريقان سيلعبان لأجل الفوز فهو مهم للتأهل بالنظر لترتيب المجموعة".

واختتم الركراكي "التأهل لا يزال في الملعب، ولن يحسم بسهولة، حتى إذا فزنا غدا فهذا لا يعني تأهلنا".

ويلعب الزمالك في ضيافة الوداد المغربي غدا في التاسعة مساء على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويملك الوداد 3 نقاط في المركز الثاني، يليه الزمالك بنقطتين في المركز الثالث، بينما يتصدر بترو أتلتيكو الأنجولي هذه المجموعة بـ4 نقاط، ويتذيلها مواطنه ساجرادا بنقطة وحيدة.