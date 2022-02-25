مؤتمر موسيماني: أنا في ورطة لكثرة الخيارات.. ومستوى صنداونز حاليا أقوى من ذي قبل

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 18:53

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني - مؤتمر الأهلي وفيتا كلوب

يرى بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي أنه في ورطة لاختيار تشكيل الفريق مع كثرة الخيارات المتاحة أمامه.

الأهلي يواجه ماميلودي صنداونز مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى بيتسو موسيماني المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الجمعة قبيل المباراة.

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موسيماني تحدث خلال المؤتمر عن ورطة حميدة يعاني منها حاليا بسبب كثرة الخياراة، خصوصا بعد تألق اللاعبين أمام مصر للمقاصة في الدوري.

من جهة أخرى، تحدث موسيماني عن قوة ماميلودي صنداونز، والذي أصبح أقوى من ذي قبل حاليا.

وأخيرا، كشف موسيماني عن تطورات إصابتي بيرسي تاو، وبدر بانون، وموقفهما.

وكل ما يلي على لسان موسيماني خلال المؤتمر الصحفي.

"ثاني مباراة لنا في دور المجموعات وهي بالطبع مباراة قوية ولا تقل صعوبة عن مباراة الهلال. البعض يرى أن تلك المباراة أصعب من لقاء الهلال، ولكن أنا أرى أنها كانت مباراة صعبة بسبب ظروف الفريق ودرجة الحرارة والرطوبة وأرضية الملعب".

"أتمنى أن تكون مباراة مصر للمقاصة دافعا قويا لنا وتكون خير إعداد لمباراة الفريق أمام صنداونز. مباريات دوري أبطال إفريقيا مختلفة عن المباريات المحلية بكل تأكيد، وفريق صنداونز يتحرك دائما ويجب أخذ ذلك في الاعتبار بالطبع".

"مباراة صنداونز قوية ولكنها مباراة بثلاث نقط في النهاية، مثلها مثل كل مباريات دور المجموعات ونسعى للفوز وهذا ما يهم الآن".

"فلسفة صنداونز لم تتغير، وعملت على بنائها خلال 8 سنوات. الفريق تطور وتحسن أكثر حاليا بعد دعم الصفوف".

"مدرب صنداونز ذكي ومستوى الفريق حاليا أقوى من ذي قبل. صدقوني أنا في الفترة الأخيرة كنا نعاني العديد من الغيابات بسبب الإصابات المختلفة ولكن حصلنا على برونزية كأس العالم، وعلينا اللعب تحت أي ظروف".

"الأهلي يمتلك دوافع كبيرة وخاض نهائي كأس السوبر الإفريقي مرتين على التوالي وحصد اللقب، وأيضا حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي وحصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين على التوالي، كل هذا يعطي دوافع جديدة للفريق للفوز في مباراة الغد".

"فوزنا على صنداونز في آخر المواجهات من الممكن أن يعطي للمنافس الدفعة لتحقيق الفوز علينا ولكننا جاهزون".

"تصنيف الأندية في إفريقيا هو سبب مواجهاتنا المتكررة مع فريق صنداونز ومن الممكن مواجهتهم مرة أخرى الموسم المقبل، أو أن تتكرر المواجهة في النسخة الحالية لأننا في التصنيف الأول وصنداونز في التصنيف الثاني، والقرعة تقودنا لمواجهة بعضنا".

"لا أستطيع الحديث عن بدر بانون وحالته لأنني ليس الطبيب، ولكن بيير أوبامينج كان يعاني من نفس مشكلة بانون وحاليا يشارك مع برشلونة ويسجل".

كثرة الخيارات

"عودة محمد الشناوي تعطي قوة أكبر بالطبع للفريق. بيرسي تاو غير جاهز بنسبة 100% ولكن من الممكن أن يحصل على عدد من الدقائق خلال المباراة".

"لويس ميكيسوني قدم مباراة مميزة أمام مصرللمقاصة وأيضا أفشة والشحات ووحيد وربيعة وكريم فؤاد، وهذا يضعني في موقف صعب قبل مباراة صنداونز. علي لطفي قادنا للحصول على برونزية كأس العالم للأندية وعودة محمد الشناوي تعطينا إضافة كبيرة، ولكن هذا أيضا يضعني في موقف صعب".

الأهلي تعادل في الجولة الأولى مع الهلال في أم درمان سلبيا، فيما فاز ماميلودي صنداونز على الهلال ثم تعادل مع المريخ في الجولتين الأولتين.

ويملك الأهلي مباراة مؤجلة أمام المريخ، سيخوضها في وقت لاحق.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي ماميلودي صنداونز بيتسو موسيماني
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