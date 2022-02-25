مؤتمر الشناوي: لا ننسى الخسارة من صنداونز بخماسية.. وأعيننا دائما على الفوز

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 18:49

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي

أوضح محمد الشناوي حارس الأهلي أن الفريق لا ينسي الخسارة من صنداونز الجنوب إفريقي.

ويستعد الأهلي للقاء بطل جنوب إفريقيا غدا السبت في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "حضرنا أنفسنا جيدا لفريق صنداونز واللاعبون جاهزون ويريدون الفوز وهذا هدفنا".

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وأكمل "اللاعبون الكبار في الفريق لديهم دور كبير في تجهيز اللاعبين نفسيا، وطبعا لا ننسى الخسارة من صنداونز بخماسية".

الأهلي التقى صنداونز مجددا مرتين بعد الخسارة المدوية، فكان برازيل جنوب إفريقيا بوابته للمربع الذهبي وتحقيق اللقب فيما بعد.

وأردف "صنداونز فريق كبير ونحترمه ولكن أعيننا دائما على الفوز لأننا النادي الأهلي".

وواصل "توجد إصابات كثيرة في الفريق وحصلنا على فترات راحة بسبب الإجهاد بالتنسيق بين الجهاز الفني والطبي".

وأردف "حضور الجماهير سيكون له تأثير إيجابي علينا بكل تأكيد الجمهور يمدنا بالروح وقوة غير طبيعية وهذا ما رأيناه في كأس العالم للأندية وـتمنى تواجدهم دائما في المدرج خلفنا".

وكان قد تم تأجيل المواجهة الافتتاحية بين الأهلي والمريخ بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية ومن المقرر إقامتها يوم 5 من شهر مارس المقبل.

وحصد صنداونز 4 نقاط في صدارة المجموعة من مباراتين بعد الفوز على الهلال والتعادل مع المريخ، قبل مواجهة الأهلي يوم السبت.

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