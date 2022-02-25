مؤتمر مدرب صنداونز: موسيماني الأفضل في القارة.. وبيتسو من نعرفه ليس الذي سنواجهه غدا

أشاد رولاني موكينا المدير الفني لـ صنداونز الجنوب إفريقي بمدرب الفريق السابق بيتسو موسيماني ومدرب الأهلي الحالي، وتحدث عن لقاء الأهلي.

ويحل بطل جنوب إفريقيا ضيفا على الأهلي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال رولاني موكينا في المؤتمر الصحفي: "لماذا فقد صنداونز أنيابه في البطولات الإفريقية؟ وجهة نظر تحترم لكن لا اتفق معها".

واضاف "وجود موسيماني ضد فريقه؟ بيتسو علي دراية كاملة بالفريق وحاليا من الممكن غير مُلم بكل التفاصيل وبالنسبة خطط الفريق وطريقة اللعب هو ليس على دراية كاملة بها وهناك كثير الاختلافات وطرق لعب تغيرت رغم وجوده من قبل في صنداونز".

وأوضح "تشكيل الفريق وأسلوبه تغير، الموسم الماضي الفريق تغير والتشكيل اختلف بنسبة 70% ونفس الامر للمدرب بيتسو".

وأكمل "بيتسو الذي نعرفه ليس الذي سنواجهه غدا".

وأردف "شاهدت 10 مباريات للأهلي، الفريق خاض مباريات كثيرة في وقت قصير، ومقتنعين أننا سنواجه فريق كبير جدا ومن الأفضل في إفريقيا".

وواصل "الأهلي لايغير خططه كثير ولايغير لاعبين كُثر وآخر 3 أو 4 مباريات لعبوا بـ 3 مدافعين وفي 4 مباريات أخري لعب بـ 4 في خط الدفاع".

وأكمل "التغيير الأساسي في أحد المساكين بعد عودة محمد عبدالمنعم وهناك لاعبين نعرفهم مثل ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ونعلم وجود غيابات في الدفاع".

وأردف "لو يفكر الأهلي باللعب 3 في الدفاع خلف أيمن أشرف أو علي معلول في الجبهة اليسري، الخط الخلفي قوي والشناوي عاد كحارس مرمي ومقتنع أن موسيماني سيحضر باللعب بثلاثي أو رباعي في الدفاع".

وتابع "خط الوسط يمتلك لاعبين أقوياء أليو ديانج وحمدي فتحي وخط الهجوم بعودة بيرسي تاو أو محمد شريف، الأهلي لديه حلول هجومية مثل عبد القادر ومحمد أفشة مدرب جيد وفريق جيد".

وواصل "صنداونز جاهز للمباراة ولا نقدر نقول خطتي لأن هناك عيون كثير في القاعة وفي اجتماعاتنا قبل مواجهة الأهلي حاضر وفي التدريب أيضا، لدينا عقيدة نسطيع عمل نتيجة كبيرة".

وأكمل "إجهاد لاعبي الاهلي ليس مشكلة صنداونز وسمعت عن مشكلة ضغط المباريات وسمع عن مناقشات الإعلام لمنح بيتسو إجازة للاعبين، هذا صحيح أم خاطئ تلك ليست مشكلتي".

وردا على سؤال هل تعد المواجهة خاصة بينه وبين بيتسو: "أي إجابة سيكون بها تفاصيل كثير وسيتم وضع الكثير من الكلام عليها، نحاول نجد الطريقة الصحيحة التي نجاوب بها، كلانا يسعى للفوز وحصلت على خبرة كبيرة منه وأعترف لذلك وله فض كبير جدا عليّ".

وأتم "بالنسبة له موسيماني وهو أفضل مدرب في إفريقيا".

وكان قد تم تأجيل المواجهة الافتتاحية بين الأهلي والمريخ بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية ومن المقرر إقامتها يوم 5 من شهر مارس المقبل.

وحصد صنداونز 4 نقاط في صدارة المجموعة من مباراتين بعد الفوز على الهلال والتعادل مع المريخ، قبل مواجهة الأهلي يوم السبت.