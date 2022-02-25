انتهت في مجموعة الأهلي - المريخ (2) (1) الهلال
الجمعة، 25 فبراير 2022 - 18:09
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي دوري أبطال إفريقيا بين المريخ والهلال السودانيين، وبين أمازولو الجنوب إفريقي ووفاق سطيف الجزائري.
المريخ 2-1 الهلال
ق 43 جووول السماني سعد الدين يسترد التقدم بإنهاء رائع بعد عرضية من النيجيري توني إدجوماريجوي
ق 32 جووول محمد عبد الرحمن "الغربال" يتعادل.. عيد مقدم يرسل إليه الكرة أمام المرمى الخالي ليسكنها الشباك
ق 3 جووول أول مبكر.. السماني سعد الدين يفتتح التسجيل لصالح المريخ في القمة السودانية.. عرضية يبعدها الحارس علي أبو عشرين فيتابعها سعد الدين في الشباك
أمازولو 1-0 وفاق سطيف
ق 42 الهدف الأول لفريق أمازولو بواسطة أميجو ميميلا
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