انتهت في مجموعة الأهلي - المريخ (2) (1) الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي دوري أبطال إفريقيا بين المريخ والهلال السودانيين، وبين أمازولو الجنوب إفريقي ووفاق سطيف الجزائري.

المريخ 2-1 الهلال

ق 43 جووول السماني سعد الدين يسترد التقدم بإنهاء رائع بعد عرضية من النيجيري توني إدجوماريجوي

ق 32 جووول محمد عبد الرحمن "الغربال" يتعادل.. عيد مقدم يرسل إليه الكرة أمام المرمى الخالي ليسكنها الشباك

ق 3 جووول أول مبكر.. السماني سعد الدين يفتتح التسجيل لصالح المريخ في القمة السودانية.. عرضية يبعدها الحارس علي أبو عشرين فيتابعها سعد الدين في الشباك

أمازولو 1-0 وفاق سطيف

ق 42 الهدف الأول لفريق أمازولو بواسطة أميجو ميميلا