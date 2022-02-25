مؤتمر رانجنيك: شهر مارس سيحدد موسم يونايتد.. ولو امتد لقاء أتليتكو ربما كنا سنفوز

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد

قال رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد إن شهر مارس المقبل سيحدد بشكل كبير موسم الفريق.

وينافس يونايتد على التواجد في أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا كما أنه يستعد خلاله لملاقاة أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 من البطولة الأوروبية بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله.

وتحدث رانجنيك في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "قد يكون شهر مارس هو ما سيحدد موسمنا، لكن بالنسبة لنا من المنطقي التركيز على مباراة تلو الأخرى".

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وواصل "المهمة هي التعافي من مواجهة أتليتكو واللعب بأعلى مستوى ضد واتفورد ثم أسبوع للتحضير للدربي ضد مانشستر سيتي".

وعن مواجهة واتفورد غدا السبت في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد قال المدرب الألماني: "إنها مباراة هامة جدا لكن كذلك كل مباراة أخرى ويجب أن نحافظ على نسقنا ضد واتفورد ونحن نعرف أنه ينبغي علينا الفوز غدا".

أما عن مدرب واتفورد روي هودجسون قال: "التقينا من قبل لكنني لا أتذكر مواجهته في الملعب، هو اعتمد على طريقة 4-4-2 في البداية ومن ثم لجأ لـ4-3-3 مثلما كان الفريق يلعب تحت قيادة كلاوديو رانييري".

وأردف "الأسلوب مشابه لديهم ثلاثة مهاجمين يمتازون بالسرعة وبالقوة البدنية الكبيرة ويلعبون بشكل مباشر".

وعن مواجهة أتليتكو قال: "لم يكن فقط أنتوني إيلانجا هو من غير اللقاء بل البدلاء وكذلك نيمانيا ماتيتش، ربما لو امتدت المباراة لخمس أو عشر دقائق أخرى كنا سنفوز ولكن خرجنا بنتيجة جيدة ولدينا فرصة كاملة للتأهل للدور التالي، وستكون مباراة صعبة بيننا بعد ثلاثة أسابيع".

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