توابع الغزو الروسي لأوكرانيا.. يونايتد يفسخ عقد شركة الطيران وإلغاء سباق فورمولا 1

مازالت توابع الغزو الروسي لأوكرانيا مستمرة حيث ألقت الواقعة بتأثيرها الكبير على الرياضة.

وجاءت البداية مع إلغاء بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات لسباق جائزة روسيا الكبرى.

وكان من المقرر أن يقام السباق في شهر سبتمبر المقبل في روسيا لكن تم إلغائه رسميا.

وبعد ذلك بساعات قليلة أعلن مانشستر يونايتد فسخه لتعاقده مع شركة الطيران الروسي "إيروفلوت".

ويستخدم مانشستر يونايتد طائرات الراعي الروسي له للسفر للرحلات الخارجية منذ عام 2013 وتم تجديد التعاقد في 2017.

لكن في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا قرر بوريس جونسون رئيس وزراء إنجلترا حظر الشركة من الطيران داخل المملكة المتحدة.

وبناء عليه قرر يونايتد فسخ التعاقد وقال النادي في بيانه الرسمي: "في ضوء الأحداث في أوكرانيا قمنا بسحب حقوق رعاية "إيروفلوت" ونشارك جماهيرنا في مختلف أنحاء العالم مخاوفهم ونتعاطف مع المتضررين".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قام كذلك بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من ملعب سانت بطرسبرج في روسيا إلى ستاد دو فرانس في فرنسا.

كما تقرر خوض روسيا وأوكرانيا لمبارياتهما سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية على ملاعب محايدة.