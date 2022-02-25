رونالدو: لماذا لا أطمح لتتويجات أخرى طالما فريقي قادر على ذلك؟
الجمعة، 25 فبراير 2022 - 14:37
كتب : FilGoal
يتمنى كريستيانو رونالدو أيقونة مانشستر يونايتد المزيد من الألقاب في مسيرته رغم بلوغه 37 عاما.
كريستيانو رونالدو
النادي : مانشستر يونايتد
قائد البرتغال لم يخف رغبته في اعتلاء منصات التتويج مرة أخرى بالقول لـDAZN:"من الصعب قول إنني لا أريد المزيد، لأنني لو ألعب في فريق يمنحني فرصة التتويج، فلم لا أطمح لذلك؟".
وأضاف "أعرف أن سنواتي باتت معدودة في الملاعب، أربع أو خمس سنوات أخرى، سنرى، أريد الفوز بأشياء إضافية".
وعاد رونالدو إلى يونايتد مطلع الموسم الجاري بعدما لعب للفريق من 2003 إلى 2009.
توج رونالدو بـ32 لقبا مع الأندية التي دافع عن ألوانها.
وفاز مع البرتغال بكأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.
نرشح لكم
مؤتمر رانجنيك: شهر مارس سيحدد موسم يونايتد.. ولو امتد لقاء أتليتكو ربما كنا سنفوز توابع الغزو الروسي لأوكرانيا.. يونايتد يفسخ عقد شركة الطيران وإلغاء سباق فورمولا 1 أثليتك: يونايتد لديه مخاوف من التعاقد مع بوكيتينو.. لكنه يظل المرشح الأبرز لتدريب الفريق العودة للمربع الذهبي تقترب أكثر.. أرسنال يقتل ولفرهامبتون +96 انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2) - (1) ولفرهامبتون.. انتصار قاتل تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون فسخ التعاقد يقترب.. حظر الراعي الروسي لـ مانشستر يونايتد في إنجلترا كلوب: صلاح وماني قدما مباراة رائعة أمام ليدز.. ولا نطارد مانشستر سيتي