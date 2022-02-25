رونالدو: لماذا لا أطمح لتتويجات أخرى طالما فريقي قادر على ذلك؟

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 14:37

كتب : FilGoal

رونالدو مانشستر يونايتد

يتمنى كريستيانو رونالدو أيقونة مانشستر يونايتد المزيد من الألقاب في مسيرته رغم بلوغه 37 عاما.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

قائد البرتغال لم يخف رغبته في اعتلاء منصات التتويج مرة أخرى بالقول لـDAZN:"من الصعب قول إنني لا أريد المزيد، لأنني لو ألعب في فريق يمنحني فرصة التتويج، فلم لا أطمح لذلك؟".

وأضاف "أعرف أن سنواتي باتت معدودة في الملاعب، أربع أو خمس سنوات أخرى، سنرى، أريد الفوز بأشياء إضافية".

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وعاد رونالدو إلى يونايتد مطلع الموسم الجاري بعدما لعب للفريق من 2003 إلى 2009.

توج رونالدو بـ32 لقبا مع الأندية التي دافع عن ألوانها.

وفاز مع البرتغال بكأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد
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