مدير الشركة المنظمة لحضور الجمهور: 40 ألف مشجع لمباراة الوداد والزمالك

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 14:07

كتب : FilGoal

ملعب محمد الخامس قبل انطلاق لقاء الوداد ضد الأهلي

قال محمد الجواهري مدير شركة كازا إفنت منظمة دخول الجمهور لملاعب الكرة في المغرب إنه سُيسمح بحضور 40 ألف متفرج لمباراة الوداد والزمالك يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الجواهري في حديثه لصحيفة Le360 Sport المغربية أن العدد المسموح بحضوره لمباراة اليوم الجمعة بين الرجاء وهورويا في البطولة ذاتها يبلغ 35 ألفا.

وتجري المباراتان على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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وكشف الجواهري أنه ليس شرطا على المشجع أن يكون حاصلا على لقاح فيروس كورونا ليستنى له دخول الملعب.

ويحل الزمالك ضيفا على بطل المغرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتصدر بترو أتليتكو الأنجولي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط مقابل 3 للوداد و2 للزمالك ونقطة لساجرادا إسبرانسا.

وتنطلق مباراة الوداد والزمالك الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة BeIN 3.

الوداد الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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