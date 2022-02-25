بي إن: روسيا تستأنف على نقل نهائي دوري أبطال أوروبا وإقامة مبارياتها خارج أرضها

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 13:51

كتب : FilGoal

روسيا

تقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم باستئناف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على قراريه بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا وإقامة المباريات خارج أرضها.

وكان من المقرر أن يقام نهائي النسخة الجارية من دوري الأبطال في ملعب سانت بطرسبرج.

ولكن في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا تقرر نقل المباراة إلى استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

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وفي الوقت ذاته قرر يويفا عدم إقامة مباريات لروسيا وأوكرانيا وأي من الفرق التابعة لهما على ملاعبهما ونقلها لملاعب محايدة.

وهو القرار الذي استأنف عليه الاتحاد الروسي لكرة القدم كذلك.

يذكر أن روسيا ستخوض كذلك على أرضها ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 ضد بولندا.

وحال تأهله لنهائي الملحق فهو سيواجه إما التشيك أو السويد في أرضه كذلك.

ولكن تقدم أمس الخميس بولندا والتشيك والسويد بطلب بنقل مباريات روسيا خارج أرضها.

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