مؤتمر كارتيرون: أتمنى البقاء حتى تحقيق بطولة كبرى مع الزمالك.. أعددنا اللاعبين جيدا للقاء الوداد

يتمنى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك البقاء على رأس قيادة الفريق لحين تحقيق بطولة كبرى معه.

وتحدث كارتيرون في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "عندما تتولى مسؤولية فريق بحجم الزمالك فإنك لا بد وأن تصبر على الضغوطات وأتمنى البقاء حتى تحقيق بطولة كبرى مع الفريق".

وعن مواجهة الوداد قال: "شرف أنك تلعب في دوري الأبطال، مثل هذه المباريات تمثل نهائيات، وسنقاتل من أجل الفوز وتعديل موقف الفريق في مشوار المنافسة بالبطولة".

أما عن حضور الجماهير للمباراة قال المدرب الفرنسي: "أعتقد أن الحضور الجماهيري سيكون داعم للزمالك أيضا فالكرة خلقت للجماهير، والمتعة تكون أكبر بوجودهم، وسيصب ذلك في مصلحة الزمالك، من خلال حافز الحضور الجماهيري والذي يفجر طاقات اللاعبين".

وتحدث كارتيرون عن الوداد قائلا: "الوداد من الفرق القوية وبرغم موقفه المشابه للزمالك، فإنه من الطبيعي أن يكون منافس صعب وقوى".

وأتم "تم إعداد اللاعبين نفسيا بشكل جيد وتجهيزهم ذهنيا للقاء، فالجانب النفسي في مثل تلك الأمور يكون له دورا كبيرا، وسيرى الجميع النتيجة مثلما كان الوضع أمام بترو أتليتكو والتأخر بهدفين، وبين الشوطين قمت بعملي والجميع رأى ذلك".

ويحل الزمالك غدا السبت ضيفا على الوداد في ملعب محمد الخامس لملاقاته في ثالث جولات دوري الأبطال ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين فيما يأتي الوداد ثانيا بثلاث نقاط.