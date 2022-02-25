يويفا يقرر عدم إقامة مباريات في روسيا وأوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" صباح الجمعة عدم إقامة مباريات تتبع بطولاته في دولتي روسيا وأوكرانيا.

وذلك بسبب عدوان روسيا على أوكرانيا الذي بدأ يوم الأربعاء.

وكشف يويفا عبر موقعه أن منتخبا روسيا وأوكرانيا، وكذلك أندية الدولتين، سيخوضون المباريات المقررة على أراضيهم في ملاعب محايدة خارج البلدين حتى إشعار آخر.

ويوم الخميس أصدرت اتحادات بولندا والسويد والتشيك لكرة القدم بيانا موحدا طلبت فيه نقل مباريات تصفيات كأس العالم من روسيا.

ومن المقرر أن تلعب بولندا الشهر المقبل ضد مضيفتها روسيا في ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وإذا فازت روسيا بالمواجهة ستستضيف اللقاء الحاسم ضد المنتصر من لقاء التشيك والسويد.

وقرر يويفا نقل نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا إلى ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

وذلك بعدما كان مقررا إقامة المباراة في مدينة سان بطرسبرج الروسية.