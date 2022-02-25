أثليتك: يونايتد لديه مخاوف من التعاقد مع بوكيتينو.. لكنه يظل المرشح الأبرز لتدريب الفريق

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 11:43

كتب : رامي جمال

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

مازال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان هو الخيار المفضل لإدارة مانشستر يونايتد للتعاقد معه الصيف المقبل لكن برزت مخاوف جديدة لدى مسؤولي النادي الإنجليزي.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها فإن المخاوف لدى يونايتد تتمثل في رؤية البعض أن المدرب الأرجنتيني قدم أفضل ما لديه في الماضي.

أما التحفظ الثاني فهو أنه لا يستمتع بشكل كبير في العمل مع النجوم من الطراز العالمي مثلما يحدث حاليا معه في العاصمة الفرنسية.

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لكن على الرغم من ذلك فقد أشار التقرير إلى أن بوكيتينو مازال هو الخيار الأبرز لمسؤولي يونايتد لأنه يلائم الكثير من الصفات التي يرغب النادي في تواجدها في المدرب المقبل.

وأوضح التقرير أن يونايتد لم يرغب سابقا في دفع 15 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بوكيتينو في منتصف الموسم.

لكن إن لم يستطع بوكيتينو الفوز بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان فإن التعاقد معه قد يصبح سهلا خاصة إن أصبح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق متاحا للعمل مرة أخرى.

كما ذكر التقرير أن ريال مدريد قد يفكر في بوكيتينو حال رحيل مدربه الحالي كارلو أنشيلوتي.

وفي ختام التقرير ذُكر أنه حال رحيل أنشيلوتي من ريال مدريد فحينها قد يفكر يونايتد في التعاقد مع المدرب الإيطالي المتوج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات من قبل.

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