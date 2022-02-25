أمير مرتضى: لا يوجد جهاز فني يحب الهزيمة.. وإصرارنا على الفوز بإفريقيا أهم من الحديث عن الصفقات

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك إنه يعمل على إزالة الضغط من على اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الوداد لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على إكمال مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك غدا السبت ضيفا على الوداد في ملعب محمد الخامس لملاقاته في ثالث جولات دوري الأبطال ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتعادل الزمالك في المباراتين السابقتين مع بترو أتليتكو بهدفين لمثله وسلبيا مع ساجرادا أسبرانسا.

وتحدث أمير مرتضى عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "نزيل الضغط من على اللاعبين فلا يوجد لاعب أو جهاز فني يحب الهزيمة".

وواصل "كان هناك ضغط واقع على الفريق ولا أقول من الجمهور، فجمهور الزمالك له حق طلب أي شيء أو يلومنا على أي شيء لكنني أتحدث عن حملة إعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن اللاعبين متخاذلين أو أن الجهاز الفني يريد الخروج بنتائج سلبية متعمدا".

وتابع "نحن في النهاية نعمل سويا ولا أعتقد بوجود سوء نية أن هناك من يريد الهزيمة أو التعادل ونحن فقط نزيل من عليهم الضغط".

وأضاف "في مباراة ساجرادا وصلنا كثيرا لمرمى الخصم وعانينا من سوء توفيق وهذا يحدث للاعبين والمدربين وطبيعي وكل الدعم للفريق ونريد اللعب بروح ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

وعن رسالته للجماهير قال: "الدعم والمساندة في الأوقات الصعبة مطلوب أكثر من فترات الفوز ونحن تعاهدنا على القتال للدقيقة الأخيرة من كل مباراة والفوز في كل لقاء وأن نعاند سوء الحظ ونغير الموقف ومجلس الإدارة وفر لنا كل شيء يريده الفريق".

وبسؤاله عن الصفقات وموقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الفريق أجاب "مصلحة الفريق أهم من أي لاعب أو الإعلان عن أي صفقة".

وشدد "لا أعتقد أن هذا هو أنسب وقت للحديث عن الصفقات مصلحة الفريق ومشواره في دوري أبطال إفريقيا وإصرارنا على الفوز باللقب أهم من الحديث عن تجديد تعاقد اللاعبين والجمهور يجب أن يثق في الإدارة".

وأتم أمير مرتضى حديثه "الموسم لايزال طويلا في الدوري وإفريقيا ومن المبكر الحديث عن الراحلين أو من سوف يستمر ولكننا نعمل في ذلك الملف بطريقة لا تشتت تركيز اللاعبين أو تهدد استقرار الفريق وفي الوقت المناسب سنعلن عن كل شيء".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين فيما يأتي الوداد ثانيا بثلاث نقاط.