العودة للمربع الذهبي تقترب أكثر.. أرسنال يقتل ولفرهامبتون +96

تغلب أرسنال على منافسه ولفرهامبتون في سيناريو درامي مثير بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

واستضاف أرسنال منافسه ولفرهامبتون في ملعب الإمارات في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

افتتح هوانج هي تشان أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة.

وأدرك نيكولاس بيبي التعادل لأرسنال في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل جوزيه سا هدفا بالخطأ في مرماه لينتصر أرسنال ويحصد ثلاث نقاط في غاية الأهمية.

فبتلك النتيجة وصل رصيد أرسنال إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد الرابع وللمدفعجية مباراتين مؤجلتين.

فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 41 نقطة يحتل بهم المركز السابع وله مباراة مؤجلة.

والمباراتان المؤجلتان لأرسنال هما أمام توتنام وتشيلسي.

أما ولفرهامبتون فمباراته المؤجلة ضد واتفورد.

وجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال ولم يشارك في اللقاء.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع وسجل ولفرهامبتون هدفا في الدقيقة السابعة من رومان سايس لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ولكن ما هي إلا ثلاث دقائق فقط إلا ونجح الذئاب في التقدم، بعدما أخطأ جابرييل في تمرير الكرة لحارسه آرون رامسديل ليخطفها هوانج هي تشان ويراوغ حارس أرسنال ويسدد في المرمى بسهولة معلنا عن تقدم فريقه.

وكاد جابرييل يدرك التعادل لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

ورد راؤول خيمينيز عليه برأسية لكنها ذهبت أعلى المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني كاد هوانج هي تشان يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدته مرت بجوار مرمى أرسنال بقليل.

وأطلق أليكساندر لاكازيت تسديدة قوية تصدى لها جوزيه سا.

وفي الدقيقة 82 مرر إيدي نيكتياه الكرة لنيكولاس بيبي الذي التف بطريقة جميلة وسدد في الشباك ليعلن عن تعادل أرسنال.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أرسل لاكازيت عرضية ارتطمت بالحارس جوزيه سا وسكنت الشباك لتعلن عن هدف قاتل لأرسنال وفوزه بالمباراة.