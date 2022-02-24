العودة للمربع الذهبي تقترب أكثر.. أرسنال يقتل ولفرهامبتون +96

الخميس، 24 فبراير 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

أليكساندر لاكازيت - أرسنال وولفرهامبتون

تغلب أرسنال على منافسه ولفرهامبتون في سيناريو درامي مثير بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

واستضاف أرسنال منافسه ولفرهامبتون في ملعب الإمارات في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

افتتح هوانج هي تشان أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة.

أخبار متعلقة
مدرب روما السابق عالقا في أوكرانيا: نصلي كي لا تسقط قنبلة على رؤوسنا إنفانتينو يعلن إيقاف النشاط الرياضي في زيمبابوي وكينيا فسخ التعاقد يقترب.. حظر الراعي الروسي لـ مانشستر يونايتد في إنجلترا

وأدرك نيكولاس بيبي التعادل لأرسنال في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل جوزيه سا هدفا بالخطأ في مرماه لينتصر أرسنال ويحصد ثلاث نقاط في غاية الأهمية.

فبتلك النتيجة وصل رصيد أرسنال إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد الرابع وللمدفعجية مباراتين مؤجلتين.

فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 41 نقطة يحتل بهم المركز السابع وله مباراة مؤجلة.

والمباراتان المؤجلتان لأرسنال هما أمام توتنام وتشيلسي.

أما ولفرهامبتون فمباراته المؤجلة ضد واتفورد.

وجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال ولم يشارك في اللقاء.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع وسجل ولفرهامبتون هدفا في الدقيقة السابعة من رومان سايس لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ولكن ما هي إلا ثلاث دقائق فقط إلا ونجح الذئاب في التقدم، بعدما أخطأ جابرييل في تمرير الكرة لحارسه آرون رامسديل ليخطفها هوانج هي تشان ويراوغ حارس أرسنال ويسدد في المرمى بسهولة معلنا عن تقدم فريقه.

وكاد جابرييل يدرك التعادل لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

ورد راؤول خيمينيز عليه برأسية لكنها ذهبت أعلى المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني كاد هوانج هي تشان يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدته مرت بجوار مرمى أرسنال بقليل.

وأطلق أليكساندر لاكازيت تسديدة قوية تصدى لها جوزيه سا.

وفي الدقيقة 82 مرر إيدي نيكتياه الكرة لنيكولاس بيبي الذي التف بطريقة جميلة وسدد في الشباك ليعلن عن تعادل أرسنال.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أرسل لاكازيت عرضية ارتطمت بالحارس جوزيه سا وسكنت الشباك لتعلن عن هدف قاتل لأرسنال وفوزه بالمباراة.

أرسنال ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2) - (1) ولفرهامبتون.. انتصار قاتل تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون فسخ التعاقد يقترب.. حظر الراعي الروسي لـ مانشستر يونايتد في إنجلترا كلوب: صلاح وماني قدما مباراة رائعة أمام ليدز.. ولا نطارد مانشستر سيتي هل يهدد بالرحيل؟.. كونتي: سأتحدث مع إدارة توتنام.. لن أقبل استمرار الهزائم ماذا قدم محمد صلاح ضد ليدز.. تقدم في ترتيب تاريخي بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 حفلة في أنفيلد بطولة الفرعون.. صلاح يسجل هدفين وليفربول يضرب ليدز بسداسية ويشعل صراع الصدارة
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي – دورتموند يتعادل ويغادر على يد رينجرز.. وإثارة تقصي زينيت الروسي 5 دقيقة | أوروبا
دوري المؤتمر الأوروبي – تأهل مارسيليا وإيندهوفن وليستر سيتي.. وفناربخشة وسيلتك يودعان الملحق 21 دقيقة | أوروبا
الدوري الأوروبي - في ضيافة مارادونا.. برشلونة يضرب نابولي برباعية ويتأهل إلى دور الـ16 30 دقيقة | أوروبا
العودة للمربع الذهبي تقترب أكثر.. أرسنال يقتل ولفرهامبتون +96 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد مغربي وياسر.. إعارة ميدو حسام ومحمد بيسو إلى التشيك وسلوفاكيا ساعة | الدوري المصري
مدرب روما السابق عالقا في أوكرانيا: نصلي كي لا تسقط قنبلة على رؤوسنا ساعة | أوروبا
حمد إبراهيم يصدر 4 قرارات للاعبي الإسماعيلي قبل لقاء المقاصة ساعة | الدوري المصري
كرة يد - يحيى خالد سجل وعلي زين فاز.. برشلونة يتفوق على فيزبريم في دوري أبطال أوروبا ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش