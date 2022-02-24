مدرب روما السابق عالقا في أوكرانيا: نصلي كي لا تسقط قنبلة على رؤوسنا

الخميس، 24 فبراير 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

باولو فونسيكا

يتواجد البرتغالي باولو فونسيكا مدرب روما السابق في أوكرانيا حاليا، برفقة زوجته وولده بعد فشل محاولتهم الأخيرة في الخروج قبل الحرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وسبق لفونسيكا تدريب شاختار دونيتسك، حيث تزوج الأوكرانية كاتيرينا أوستروشكو، ورزقا بطفل معا في 2019.

وخطط فونسيكا للخروج بطائرة في العاشرة صباحا، ولكن تم تعليق الرحلات وإغلاق المجال الجوي، ليفشل في مغادرة البلاد، كما تعرضت المطارات للخراب بفعل هجمات صاروخية، وتزدحم الطرق بالأوكرانيين الذين يحاولون الإفلات برا إلى بولندا.

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وحاليا يتواجد فونسيكا في أحد فنادق كييف، فيما وصفه بأنه اليوم الأسوأ في حياته.

وقال المدرب في تصريحاته لجورنال دي نوتيسياس: "استيقظت في الخامسة صباحا على أصوات 5 انفجارات متتالية".

وأضاف "كانت لدي رحلة طيران مخطط لها اليوم، ولكن الآن بات من المستحيل المغادرة، لأن المطارات تدمرت بالفعل وتم إغلاق المجال الجوي".

وأوضح "هذا هو أسوأ يوم في حياتي. الآن يجب أن ننتظر ونصبح محظوظين، ونصلي كي لا تسقط قنبلة على رؤوسنا".

وبدأت روسيا صباح اليوم الخميس "غزوا شاملا" لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وسٌمع اليوم الخميس دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك أيضا في مدينة أوديسا على البحر الأسود ومدينة ماريوبول الساحلية.

ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية، قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وأن القوات الروسية نفذت عمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

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باولو فونسيكا أوكرانيا روسيا
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