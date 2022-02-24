الاتحاد المغربي يعلن موافقة كاف على حضور الجماهير لمباراة الوداد والزمالك

الخميس، 24 فبراير 2022 - 22:17

كتب : محمد عبد العظيم

مران الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على حضور الجماهير لمباريات الوداد والرجاء ونهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال مصدر من كاف اليوم الخميس –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "وافقنا على طلب الاتحاد المغربي بالسماح بحضور الجماهير في مباريات الوداد والزمالك والرجاء وهوريا ونهضة بركان وسيمبا".

وبرر "جاءت الموافقة بعد تقديم الاتحاد المغربي للموافقات الصحية والأمنية اللازمة".

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وقبل الاجتماع الفني للمباراة سيتحدد للاتحاد المغربي عدد الحضور المسموح بتواجده في المباريات وعلم FilGoal.com أنه من المرجح أن يكون 30% من سعة الملعب.

وفي وقت لاحق أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقيه موافقة كاف رسميا على حضور الجماهير لمباريات الوداد والرجاء ونهضة بركان.

وجاء بيان الاتحاد المغربي كالتالي: "بعد الاتصالات المكثفة للسيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تم السماح لحضور لجماهير الأندية المغربية المشاركة في المنافسات الإفريقية، ويتعلق الأمر بمباريات الرجاء والوداد في عصبة الأبطال الإفريقية ونهضة بركان في كأس الاتحاد الإفريقي".

وكان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم قال في وقت سابق كشف عن تواصله مع الاتحاد الإفريقي للسماح بحضور الجماهير لمباريات الوداد والرجاء ونهضة بركان.

وقال: "أنتظر رد الاتحاد الإفريقي على طلبنا مساء اليوم الخميس أو غدا الجمعة بحد أقصى".

وكانت الحكومة المغربية قررت فتح الملاعب أمام الجماهير حسبما أوضح موقع "هيسبريس" المغربي في تقرير له اليوم.

جاء ذلك بعد تطور الوضع الوبائي في المغرب للأفضل في مواجهة فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وبذلك ستكون مباراة الوداد والزمالك التي ستقام السبت المقبل في ثالث جولا دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة بحضور الجماهير.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الزمالك الوداد الرجاء في إفريقيا
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