إنفانتينو يعلن إيقاف النشاط الرياضي في زيمبابوي وكينيا

الخميس، 24 فبراير 2022 - 22:13

كتب : FilGoal

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف النشاط الرياضي في زيمبابوي وكينيا.

ويأتي السبب وراء إيقاف الاتحادين: التدخل الحكومي.

وأوضح إنفانتينو في المؤتمر الصحفي: "اضطررنا إلى تعليق عضوية اثنين من أعضائنا كينيا وزيمبابوي، بسبب تدخل الحكومة في أنشطة اتحادات كرة القدم. تم تعليق الاتحادات بأثر فوري".

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وأوضح "إنهم يعرفون ما يجب القيام به من أجل إعادة قبولهم أو رفع تعليقهم".

وعُلق عمل اتحاد زيمبابوي قبل لجنة الرياضة في نوفمبر 2021 أيضا بعدما حلت الحكومة الاتحاد المحلي، إلا أنها أشارت إلى بعض الأسباب، بما في ذلك التحرش الجنسي المزعوم للحكام من قبل الموظفين الفنيين ومزاعم بالاحتيال، كأساس لعملهم.

وفي كينيا أوقفت الحكومة عمل الاتحاد وعينت لجنة مؤقتة تتولى مسؤولية أنشطة كرة القدم في البلاد.

وكانت زيمبابوي قد شاركت في كأس الأمم الإفريقية 2021 وودعت من دور المجموعات، بينما لم يتأهل المنتخب الكيني.

كينيا زيمبابوي في إفريقيا فيفا جياني إنفانتينو
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