انتهت في أوروبا - نابولي (2) - (4) برشلونة.. بوليتانو يقلص الفارق
الخميس، 24 فبراير 2022 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نابولي ضد برشلونة في إياب الدور الإقصائي الأول للدوري الأوروبي.
الذهاب انتهى في كامب نو بالتعادل 1-1.
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ق 87 جوووووووووول نابولي يقلص الفارق مجددا عن طريق ماتيو بوليتانو.. خطأ كارثي من نيكو يمنحه الكرة ليسجل على يسار تير شتيجن
ق 70 هدف ملغي من نابولي.. بينية من بيوتر زيلينسكي إلى إنسيني الذي يسجلها في المرمى ولكن من وضعية تسلل
ق 62 تبديل برشلونة الأول بنزول بابلو جافي بدلا من سيرجيو بوسكيتس
ق 59 جووووووووووول الرابع.. أداما يصنع وبيير إيميريك أوباميانج في الشباك
ق 54 تسديدة من بيدري تمر فوق العارضة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45 جووووووووووووول جيرارد بيكيه يسجل الثالث
ق 34 إنسيني يسدد ولكن تمر بجوار القائم
ق 26 تسديدة من أوباميانج تمر بجوار القائم
ق 23 جوووووووووول نابولي يقلص الفارق ويسدد الركلة على يمين تير شتيجن
ق 21 ركلة جزاء ضد برشلونة.. تير شتيجن يعرقل فيكتور أوسيمن
ق 18 تسديدة قوية من أوباميانج ولكن تمر فوق العارضة
ق 14 جوووووووووول الثاني.. تسديدة رائعة بقدم فرينكي دي يونج من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك
ق 8 جوووووووووووول جوردي ألبا يسجل الأول بيمينه بعد تمريرة من أداما تراوري
بداية المباراة