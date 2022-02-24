انتهت في أوروبا - نابولي (2) - (4) برشلونة.. بوليتانو يقلص الفارق

الخميس، 24 فبراير 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نابولي ضد برشلونة في إياب الدور الإقصائي الأول للدوري الأوروبي.

الذهاب انتهى في كامب نو بالتعادل 1-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 87 جوووووووووول نابولي يقلص الفارق مجددا عن طريق ماتيو بوليتانو.. خطأ كارثي من نيكو يمنحه الكرة ليسجل على يسار تير شتيجن

ق 70 هدف ملغي من نابولي.. بينية من بيوتر زيلينسكي إلى إنسيني الذي يسجلها في المرمى ولكن من وضعية تسلل

ق 62 تبديل برشلونة الأول بنزول بابلو جافي بدلا من سيرجيو بوسكيتس

ق 59 جووووووووووول الرابع.. أداما يصنع وبيير إيميريك أوباميانج في الشباك

ق 54 تسديدة من بيدري تمر فوق العارضة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 جووووووووووووول جيرارد بيكيه يسجل الثالث

ق 34 إنسيني يسدد ولكن تمر بجوار القائم

ق 26 تسديدة من أوباميانج تمر بجوار القائم

ق 23 جوووووووووول نابولي يقلص الفارق ويسدد الركلة على يمين تير شتيجن

ق 21 ركلة جزاء ضد برشلونة.. تير شتيجن يعرقل فيكتور أوسيمن

ق 18 تسديدة قوية من أوباميانج ولكن تمر فوق العارضة

ق 14 جوووووووووول الثاني.. تسديدة رائعة بقدم فرينكي دي يونج من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك

ق 8 جوووووووووووول جوردي ألبا يسجل الأول بيمينه بعد تمريرة من أداما تراوري

بداية المباراة

برشلونة نابولي الدوري الأوروبي
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